شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة Kiosk Mode الجديدة من خدمة مكالمات الفيديو Zoom؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة Zoom ميزة جديدة تعرف بـ Kiosk Mode، والتى تسمح للأشخاص الذين يزورون المكاتب بالتواصل مع موظف استقبال دون اتصال جسدي، ويتضمن ذلك بدء مكالمة Zoom بشكل طبيعي، حيث تعد الميزة الجديدة جزء من Zoom Rooms، أحد عروض الشركة للمؤسسات، الذي يبدأ بسعر 499 دولار سنويًا لكل غرفة.

ميزة Kiosk Mode

على عكس خدمة مكالمات الفيديو القياسية من Zoom، التي يستخدمها الأشخاص عبر أجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة المحمولة الخاصة بهم، فإن Zoom Rooms مخصص لأماكن الاجتماعات، مثل غرف الاجتماعات، وبعد دخول زائر المكتب إلى الردهة، فإنه يتوجه نحو الشاشة العاملة باللمس والمزودة بكاميرا ومكبر للصوت وينقر عبر زر لبدء مكالمة مع موظف الاستقبال.

ويتحدث الزائر مع موظف الاستقبال عبر Zoom، ويمكن لموظف الاستقبال تمكين الزائر من دخول مساحة المكتب، مثل فتح الباب عن بُعد، فيما يمكن أن تساعد هذه الميزة الشركات أيضًا على تقليل عدد موظفي الاستقبال لديها في كل طابق من مبانيها.