ناسا تكشف وجود نظام طقس على كوكب خارج المجموعة الشمسية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 فبراير 2021 05:09 مساءً - رصد تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا علامات محتملة لنظام طقسي على كوكب خارجي شديد الحرارة بحجم كوكب المشتري، بدرجات حرارة سطح تبلغ 2192 فهرنهايت.

وقام باحثون من معهد SRON الهولندي لأبحاث الفضاء وجامعة Groningen، بفحص صور WASP-31b التي التقطتها التلسكوب الشهير.

ويواجه جانب واحد دائما من WASP-31b، النجم المضيف بحجم الشمس.

ووجد الخبراء دليلا على وجود هيدريد الكروم في هذه المنطقة – عند درجات الحرارة ومستويات الضغط التي يمكن أن تسمح له بالتحول بين السائل والغاز – ما يشكل نظاما للطقس أثناء هطول الأمطار على الجانب الليلي وكغاز في النهار.

ويقول الفريق إن هذا اكتشاف مهم، لأن نظام الطقس هو سمة رئيسية يبحث عنها علماء الفلك عند العثور على كوكب مناسب للحياة – وإيجاد كوكب في مثل هذا العالم غير المضياف يمكن أن يجعل العملية أسهل على “الكواكب الأكثر احتمالية للحياة”.

ويعد WASP-31b “عالما منتفخا” يبلغ حجمه حوالي 1.5 مرة حجم كوكب المشتري، ولكن نصف كتلته تقريبا، ويدور حول نجمه القزم كل 3.4 أيام.

ويقول ميشيل مين، المعد المشارك ورئيس برنامج الكواكب الخارجية في SRON: “كواكب المشتري الساخنة، بما في ذلك WASP-31b، دائما ما يكون لها الجانب نفسه في مواجهة النجم المضيف”.

لذلك نتوقع جانبا نهاريا بهيدريد الكروم في شكل غازي، وجانب ليلي بهيدريد الكروم السائل.

ووفقا للنماذج النظرية، يؤدي الاختلاف الكبير في درجات الحرارة إلى رياح قوية. ونريد تأكيد ذلك من خلال الملاحظات.

وتُعرف الكواكب الخارجية بأنها بعيدة جدا حاليا عن وصول الآليات التي صنعها الإنسان، لكن التلسكوبات والمعدات الموجودة على الأرض يمكن أن تقدم لمحة عن غلافها الجوي.

ويمكن استخدام بصمات وآثار في الغلاف الجوي – بما في ذلك علامات بعض المواد الكيميائية ودرجات الحرارة التي توجد بها – لتحديد أشياء مثل أنظمة الطقس.

وتسمح البصمات هذه لعلماء الفلك باستنتاج المواد الموجودة في الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية – ويوما ما يستخدمونها للعثور على دليل بشأن وجود حياة فضائية.

وقال باحثون هولنديون إن إحدى العلامات التي تشير إلى احتمال وجود الحياة، هي الوصول إلى دليل على وجود نظام طقسي في كوكب ما.

وفي حين أن WASP-31b من المحتمل أن يكون حارا جدا لتتطور فيه الحياة، فإن العثور على دليل على وجود نظام طقسي داخل الغلاف الجوي، يساعد علماء الفلك على معرفة المزيد حول كيفية تشكل أنظمة الطقس المحتملة في عوالم غريبة وغير عادية.

ويشبه العثور على هيدريد الكروم عند الحد الفاصل بين السائل والغاز، السحب والأمطار – على الأقل في حالة الماء على الأرض.

ووجد المعد الأول ماريك برام، وزملاؤه دليلا في بيانات هابل عن الكروم (CrH) في الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية WASP-31b.

وقال برام: “يجب أن نضيف أننا وجدنا هيدريد الكروم فقط باستخدام تلسكوب هابل الفضائي”، مضيفا أنهم لم يروه في التلسكوبات الأرضية بما في ذلك تلسكوب المرصد الأوروبي الجنوبي الكبير جدا في تشيلي.

ولن يتمكنوا من تأكيد ما إذا كان الكروم حقا دليلا على وجود نظام طقس على الكوكب، حتى يتم إطلاق خليفة هابل – تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) في وقت لاحق من هذا العام.

ويأمل الفريق الهولندي في استخدامه للتحقيق في WASP-31b، وكواكب أخرى من نوع كوكب المشتري الساخن، لتأكيد ما إذا كان نظام الطقس سيعمل.

ويقول المعد المشارك فلوريس فان دير تاك: “مع JWST، نبحث عن هيدريد الكروم على عشرة كواكب ذات درجات حرارة مختلفة، لفهم أفضل لكيفية اعتماد أنظمة الطقس على تلك الكواكب على درجة الحرارة”، وذلك بحسب “ديلي ميل”.