تكنولوجيا: مراجعة لشاشة Sony A8H OLED أفضل شاشة من سوني!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة سوني شاشة Sony A8H OLED التي تعد أفضل شاشات بتقنية OLED المقدمة من شركة سوني، مع تصميم وحواف نحيفة وتجربة عرض مميزة في شاشات OLED.

مواصفات شاشة Sony A8H OLED

شاشة OLED بحجم 55 إنش بدقة 3840 في 2160 بيكسل، تدعم الإضاءة الخلفية، كما تدعم التعتيم في الإضاءة الخلفية

تتوافق مع تقنية HDR

معالج الصورة X1 Ultimate

تدعم الشاشة تقنية Live Colour

قياسات الشاشة 1227 في 712 في 52مم

تدعم معايير Wi-F 802.11a/b/g/n/ac

مدخل ETHERNET

البلوتوث 4.2

CHROMECAST مدمج

تدعم تقنية APPLE AIRPLAY وAPPLE HOMEKIT

4 من مداخل HDMI، منفذ HDCP2.3، ومدخل للسماعات، اثنان من منافذ USB في الجزء السفلي والجانبي

مضخم للصوتيات

4 من المكبرات الصوتية تنقسم إلى 2 من المكبرات بقدرة 10W واثنان من المكبرات بقدرة 5W

التصميم والمميزات

تجمع سوني في شاشة Sony A8H OLED مجموعة من أفضل التقنيات التي تدعم المستخدم بتجربة عرض مميزة، حيث تأتي الشاشة بدقة 4K، مع معالجة أفضل للصور بفضل معالج X1 Ultimate الذي يدعم تحليل البيانات بدقة أعلى، لذا سيقدم للمستخدم تجربة عرض نابضة بالحياة، مع ألوان طبيعية وبدقة أعلى للألوان في الواقع.

يعمل معالج X1 Ultimate أيضاً على ضبط الشاشة في حدة الألوان، وجودة الصوتيات، وأيضاً يدعم الشاشة في مناطق التعتيم والسطوع على الوجه الأمثل.

وتدعم الشاشة العديد من التقنيات التي تشمل تقنية Dolby vision، وتقنية HDR التي تأتي بأعلى جودة في الصورة مع عرض إنسيابي للإطارات، كما تضم الشاشة تقنية X-Motion Clarity التي ستدعم وضوح أعلى في الصورة مع الحركة السريعة للإطارات وضبابية أقل.

أيضاً تأتي الشاشة بنظام CHROMECAST مدمج ونظام Google TV، كما يضم الجهاز خاصية APPLE AIRPLAY لدعم المستخدمين في ميزة مشاركة المحتوى، تدعم الشاشة أيضاً إتصال السماعات عبر البلوتوث مباشرة، كما تضم الشاشة عدد 4 من المنافذ في الجهة الخلفية والجوانب والتي تتضمن HDMI، كما تدعم الشاشة منافذ USB.

الشاشة تتميز بشكل عام بتصميم أنيق حيث يدعم هذا التصميم الحجم النحيف للشاشة، كما تدعم التثبيت على حامل أو الحائط مباشرة.

الصوتيات

تقدم سوني شاشة Sony A8H OLED بميزة صوتيات Dolby، وتقنية Dolby Atmos، كما تأتي الشاشة بميزة دعم تنسيق DTS لصوتيات متعددة الإتجاهات.

كما تدعم الشاشة صوتيات ACOUSTIC وهي من أفضل التقنيات التي قدمت في سوق الشاشات، حيث تختلف عن الشاشات التي تأتي بمكبر صوتي في الجهة الخلفية، أو في الجزء السفلي من الشاشة، والتي تأتي غالباً بمستوى مقبول في جودة الصوتيات، حيث تتيح تقنية ACOUSTIC إنبعاث الصوتيات من الشاشة عبر قنوات صوتية تدعمها اثنان من مضخم الصوتيات، وهو تصميم يتكامل لدعم المستخدم بتجربة صوتية مذهلة في الشاشة تعمل على توزيع الصوتيات في محيط الغرفة بأعلى كفاءة وفي إتجاهات مختلفة.

أيضاً إلى جانب التوزيع المثالي للصوتيات في شاشة Sony A8H OLED، تتميز الصوتيات المنبعثة من الشاشة أيضاً بأعلى جودة، لذا ستدعمك تقنية ACOUSTIC بأفضل تجربة صوتية تتفوق على الكثير من المكبرات الصوتية المقدمة في هذه الفئة من الشاشات.

آداء شاشة Sony A8H OLED

يدعم معالج X1 Ultimate شاشة Sony A8H OLED بأفضل آداء في العرض والصوتيات، حيث يقدم المعالج آداء مذهل في دقة التفاصيل وجودة العرض في الشاشة، كما يدعم المعالج أفضل آداء لتقنية HDR، وأيضاً في ضبط الألوان بآداء مذهل، لذا سيتمتع المستخدم بأعلى آداء وأفضل جودة عرض حتى مع إختبار الشاشة في التقنيات المختلفة، ومع محتوى 4K، وأيضاً دقة 1080 بيكسل.

أيضاً يمكن ملاحظة كفاءة المعالج في تقنية HDR بشكل خاص، مع إظهار مناطق السطوع والتعتيم في الشاشة بأعلى كفاءة، أيضاً قدمت الشاشة أفضل آداء في الحركة وسرعة الإطارات.

وفي تجربة شاشة Sony A8H OLED في ألعاب البلاي ستيشن، وX box وأيضاً في ألعاب أجهزة الحاسب قدمت الشاشة تجربة مميزة وذلك من خلال ضبط الشاشة عبر الإعدادات وضبط الصورة على النمط المخصص للألعاب، حيث يمكن لهذا النمط أن يقدم زمن إستجابة أسرع وتأخير أقل في الإدخال تصل إلى 18جزء من الثواني مع جودة العرض التقليدية وأيضاً دقة 4K HDR التي قدمت أيضاً إستجابة سريعة عند 18 جزء من الثانية أو 18.7 من الثواني.

نظام Google TV

يتميز جهاز Sony A8H OLED بنظام Google TV الذي يدعم المستخدم بعدد لا نهائي من التطبيقات المتنوعة، أيضاً سيتاح للمستخدم تحميل التطبيقات الجديدة عبر متجر جوجل بلاي، كما تقدم قائمة التطبيقات تجربة سلسة للتصفح والبحث عن التطبيقات المثبة على الشاشة.

من جانب أخر تتميز واجهة Google TV بتجربة واضحة تدعم المستخدم في البحث السريع عن التطبيقات، وأيضاً إدارة وتنسيق التطبيقات بالشكل المفضل للمستخدم، كما تتوفر العديد من خدمات بث المحتوى من اليوتيوب، netflix، وشاهد وغيرها من خدمات بث المحتوى.

أيضاً توفر واجهة النظام نافذة مخصصة للتنبيهات والتي ستدعم عرض التنبيهات بشكل واضح ومنسق، كما سيتاح للمستخدم التحكم في واجهة النظام عبر جهاز التحكم عن بعد أو عبر إلقاء الأوامر الصوتية لجهاز التحكم، حيث يمكن للمستخدم من خلال هذه الميزة إطلاق وتشغيل أحد التطبيقات أو خدمات البث، مع دعم كامل للأوامر الصوتية باللغة العربية.

0.00 تعد شاشة Sony A8H OLED من أفضل شاشات OLED المقدمة من سوني، مع تصميم نحيف وأنيق، ودعم العديد من التقنيات ودقة 4K، مع تقنية الصوتيات ACOUSTIC المميزة، ونظام Google TV، وأيضاً دعم تقنية APPLE AIRPLAY، كما يدعم معالج X1 Ultimate الشاشة بأفضل آداء في جميع التقنيات لأفضل تجربة، مع نمط خاص للألعاب. 9.0/10 الإيجابيات تدعم دقة 4K

معالج X1 Ultimate يدعم الشاشة بأفضل آداء

تقنية ACOUSTIC المميزة في الصوتيات

واجهة Google TV واضحة

تصميم أنيق السلبيات سعر مرتفع

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