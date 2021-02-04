شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تضيف كاميرات أفضل فى iPhone 13 .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير حديثة أن شركة أبل ستضيف عدسة كاميرا بزاوية فائقة الاتساع إلى جهاز أيفون القادم والذي يمكن أن يسمى iPhone 12S أو iPhone 13، وعلى الأرجح ستبقى أبل بثلاث عدسات كحد أقصى للنسخة المتطورة، لكن محللي السوق يتوقعون أن تركز الشركة على تحسين الصور الملتقطة في الإضاءة المنخفضة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فيدعي محللون من باركليز أن شركة آبل قد تتضمن عدسة بزاوية واسعة للغاية بفتحة F1.8، ومن المتوقع أن تطلق أبل ثلاثة أنواع مختلفة من أيفون التالي أيضًا - iPhone 13 و13 Pro و13 Pro Max، وهناك احتمالات يمكن أن يطلق عليها حتى iPhone 12S و12S Pro و12S Pro Max.

ووفقًا لتقرير صادر عن Bloomberg ، قد تعيد أبل الماسح الضوئي TouchID مع سلسلة iPhone 13 هذه المرة سيتم تضمين TouchID في الشاشة نفسها، كذلك فهناك تغيير آخر قد تقدمه الشركة إلى أجهزة iPhone 2021 هو أنها قد تزيل منفذ الشحن Lightning.

وتقول الشائعات أنه يمكن استبدال منفذ lightning بمنفذ USB من النوع C، ولكن، من المحتمل أن يتم إزالة المنفذ تمامًا لنظام شحن لاسلكي كامل، وسيعطي هذا أيضًا دفعة لنظام شحن أبل MagSafe الذي تم تقديمه مع سلسلة iPhone 12 في عام 2020.

وقامت أبل بالفعل بإزالة محول الشحن وسماعات الأذن من داخل صندوق iPhone 12 ، لكن اتضح أن أبل قد تزيل المزيد من الملحقات. قد تقوم أبل بإزالة كابل USB-C-to-Lightning للشحن ونقل البيانات من علبة أجهزة iPhone المستقبلية، وقد يزيل أيضًا أداة إخراج بطاقة SIM الصغيرة وملصقات أبل.