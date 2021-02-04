شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: إنستجرام يتجه لإضافة ميزة جديدة للقصص تتشابه مع تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أن إنستجرام قد يعمل على محاكاة عنصر آخر من تصميم TikTok بتغذية رأسية جديدة للقصص، حيث سيؤدي التنقل لأعلى ولأسفل إلى جعل القصص تتصرف مثل Reels ، وهي ميزة الفيديو القصير التي أضافتها الشركة للتنافس بشكل أفضل مع TikTok وفقا لما نقله موقع the verege نقلا عن TechCrunch.

ولم يتم اختبار موجز القصص الرأسية حاليًا، ولكن كود التغيير قيد التطوير بالفعل بناءً على ما قاله مطور الشاشة في إنستجرام Alessandro Paluzzi دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ووفقا للتقرير فإنه إذا أصبحت القصص تجربة عمودية، فلن تتطابق فقط مع Reels ، ولكن أيضًا مع الميزة الأصلية للتطبيق تتميز بالتنقل الأفقي بمجرد بدء المشاهدة.

وفي مقابلة مع رئيس Instagram آدم موسيري لبودكاست Decoder ، قال إن عام 2020 يتعلق بـ "وضع مجموعة من الرهانات"، في حين أن 2021 سيكون حول "الوفاء بهذه الالتزامات وتبسيط التجربة".

وتختبر الشركة بالفعل تغييرات على نوع المحتوى الذي يمكن إضافته إلى القصص، وتغيير كيفية عرض هذه القصص يمكن أن يكون الخطوة التالية في عملية التبسيط هذه.