شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استقالة 2 من موظفي جوجل بسبب إقالة باحث الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقال مدير هندسي ومطور برمجيات جوجل من الشركة بسبب إقالة باحث الذكاء الاصطناعي Timnit Gebru، في إشارة إلى الصراعات المستمرة في شركة البحث العملاقة حول التنوع والأخلاق.

وقال مدير يركز على سلامة المستخدم ديفيد بيكر، والذي يعمل في الشركة منذ 16 عامًا، إن خروج جيبرو، أبطل رغبته في الاستمرار كموظف في جوجل كما لا يمكننا القول إننا نؤمن بالتنوع، ثم نتجاهل الغياب الواضح للعديد من الأصوات من داخل جدراننا".

وقال مهندس البرمجيات Vinesh Kannan يوم الأربعاء على تويتر إنه ترك الشركة لأن جوجل أساءت معاملة Gebru و April Christina Curley ، التي قالت إنها طُردت خطأً العام الماضي، يعرف كل من Gebru و Curley على أنهما من السود.

قال كنعان: "لقد ظُلموا".

ورفضت Google التعليق، لكنها أشارت إلى تصريحات سابقة بأنها تتطلع إلى استعادة ثقة الموظفين بعد رحيل جيبرو وأنها تعارض اتهام كيرلي.

وتأتي الاستقالات في الوقت الذي طالب فيه العمال بالتزامات بالحرية الأكاديمية وتغيير الإدارة في مؤسسة الأبحاث في Google.

وانضم أكثر من 800 شخص إلى نقابة أُعلن عنها الشهر الماضي لتعزيز الحماية في مكان العمل، ووقع أكثر من 2600 من موظفيها البالغ عددهم 135 ألفًا على خطاب في ديسمبر يدعم جيبرو.

وقال بيكر، الذي تم تقاسم خطاب استقالته مع مجموعة تقارب داخلية للموظفين السود، لرويترز إنه متمسك بتصريحاته.

ولم يكن لدى كنعان تعليق فوري.

وتقول جبرو، التي شاركت في قيادة فريق حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعى، إنها تراجعت عن أوامر سحب الأبحاث التي تفيد بأن تكنولوجيا الكلام مثل Google يمكن أن تضر بالفئات المهمشة.