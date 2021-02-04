شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فشل تطبيق COVID-19 الياباني في عرض تحذيرات لبعض المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة اليابانية، إن تطبيق تتبع COVID-19 الياباني لبعض مستخدمي الهواتف الذكية تعرض لخلل منذ سبتمبر وفشل في عرض بعض الإخطارات للاشتباه في الاتصال بأشخاص مصابين بالفيروس، لكن لم تذكر الوزارة ما إذا كانت المشكلة التي جاءت مع تحديث التطبيق ساهمت في انتشار الفيروس لكنها قالت إنها تعمل على إصلاحها بحلول منتصف الشهر الجاري.

ونقلت هيئة الإذاعة والتليفزيون الحكومية (NHK) عن وزير الصحة نوريهيسا تامورا قوله "أنا آسف حقًا للإزعاج الذي سببته وفقدان الثقة"، وذكرت NHK أن الخطأ أثر على حوالي 30% من مستخدمي هواتف أندرويد، وقدتم تصميم التطبيق، المسمى COCOA لتطبيق تأكيد الاتصال، بواسطة Microsoft Corp وهو متاح لأجهزة iPhone الخاصة بشركة Apple Inc بالإضافة إلى الأجهزة التي تستخدم برنامج أندرويد من جوجل.

وتم تنزيل البرنامج ما يقرب من 25 مليون مرة في اليابان منذ إطلاقه الصيف الماضي وسجل حوالي 10000 حالة إصابة بفيروس كورونا، وفقًا لبيانات الوزارة، ويستخدم إشارات Bluetooth لاكتشاف الاتصال مع المستخدمين القريبين لمدة 15 دقيقة أو أكثر، وإذا ثبتت إصابة المستخدم لاحقًا بالفيروس، فيمكن تتبع جهات الاتصال الخاصة به وإخطارها من خلال البرنامج.

وقالت الوزارة في بيان إن الخطأ المتعلق بنظام أندرويد فشل في إرسال إشعارات بشأن جهات الاتصال تلك، وسجلت اليابان 390 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و 5794 حالة وفاة وهي في حاجة ماسة للقضاء على تفشي العدوى بينما تستعد لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقرر أن تبدأ في 23 يوليو.