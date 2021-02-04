تكنولوجيا: Realme تطلق هاتفي Realme X7 و X7 Pro في السوق الهندي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Realme هاتفي Realme X7 و X7 Pro في السوق الهندي اليوم بعد أن قدمت الهواتف في السوق الصيني خلال شهر سبتمبر، حيث تدعم هذه الإصدارات الإتصال بشبكات 5G، وتضم مستشعر رئيسي في الكاميرة بدقة 64 ميجا بيكسل.

هاتف Realme X7 Pro

ينطق هاتف Realme X7 Pro برقاقة معالج Dimensity 1000 بلس، مع إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية ومستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل يدعم أحدهم تصوير bokeh.

كما يضم الهاتف شاشة Super AMOLED بحجم 6.55 إنش، والتي تتضمن مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، بينما تأتي كاميرة السيلفي في ثقب في الجانب الأيسر في الشاشة بدقة 32 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم هاتف Realme X7 Pro بطارية بقدرة 4500 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 65W، لدعم شحن الهاتف بشكل كامل خلال 35 دقيقة.

ويأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يتوفر الهاتف في 10 من فبراير بسعر 410 دولار.

هاتف Realme X7

يتميز الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من هاتف Realme X7 بمواصفات تختلف عن الإصدار الذي قدم للسوق الصيني، حيث يأتي هذا الإصدار بشاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش، ورقاقة معالج Dimensity 800U، وبطارية بقدرة 4300 mAh، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 50W.

ويضم الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من هاتف Realme X7 إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف كاميرة أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً يتوفر هاتف Realme X7 للبيع في 12 من فبراير بسعر 275 دولار للنموذج الرئيسي المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت أو 300 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

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