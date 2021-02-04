شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تراجع أسهم كوالكوم بعد إيرادات منخفضة عن تقديرات وول ستريت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسهم شركة "كوالكوم" المتخصصة في إنتاج وتصميم معالجات الهواتف الذكية، 9% في تعاملات ما بعد الإغلاق، حيث أعلنت الشركة عن مبيعات الربع الأول المالية التي جاءت مخالفة قليلاً لتوقعات وول ستريت وتوقعت مبيعات أقل من المتوقع لأعمال ترخيص براءات الاختراع المربحة.

وجاءت الانخفاضات في الوقت الذي توقعت فيه الشركة مبيعات وأرباح الربع الثاني المالية أعلى من توقعات وول ستريت، مدفوعة بموجة من مشتري الهواتف في جميع أنحاء العالم الذين قاموا بترقية أجهزتهم للاتصال بشبكة 5G.

وتوقعت "وول ستريت" مكاسب جيدة للشركة بعد أن أدرجت الحكومة الأمريكية شركة هواوى تكنولوجي في القائمة السوداء، وهي خطوة جعلت من الصعب على العلامة التجارية الصينية بناء الهواتف.

وتوقع المحللون أن يتدفق جزء كبير من حصتها السوقية في سوق الهواتف الذكية المتميزة إلى الشركات المنافسة العاملة بنظام Android والتي تستخدم رقائق Qualcomm، لكن المكاسب خيبت آمال المستثمرين.

ووصفت ستايسي راسجون، المحللة في شركة بيرنشتاين، نتائج كوالكوم بأنها جيدة ولكن ليست مرتفعة.

وبالنسبة للربع المالي الأول المنتهي في 27 ديسمبر، قالت كوالكوم إن المبيعات والأرباح المعدلة بلغت 8.24 مليار دولار و 2.17 دولار للسهم، مقارنة بتقديرات المحللين البالغة 8.27 مليار دولار و 2.10 دولار للسهم، وفقًا لبيانات رفينيتيف.

وبلغت عائدات الرقائق والتراخيص 6.53 مليار دولار و 1.66 مليار دولار على التوالي، مقارنة بتقديرات 6.51 مليار دولار و 1.72 مليار دولار ، وفقًا لبيانات FactSet.

وتوقع مصمم الرقائق ومقره سان دييجو ، كاليفورنيا مبيعات بنقطة وسطية تبلغ 7.6 مليار دولار وأرباح معدلة عند نقطة وسطية تبلغ 1.65 دولار للسهم، مقارنة بتقديرات 7.10 مليار دولار و 1.57 دولار للسهم، وفقًا لبيانات IBES من Refinitiv.

وكوالكوم هي أكبر مورد في العالم للرقائق التي تساعد الهواتف المحمولة على الاتصال بشبكات البيانات الخلوية ، وتوفر الرقائق لشركة Apple Inc وغيرها من صانعي الهواتف.

لكن الشركة تقوم أيضًا ببناء أعمال لتزويد الرقائق لشركات صناعة السيارات مثل شركة جنرال موتورز، التي كشفت الأسبوع الماضي عن صفقة للحصول على رقائق من شركة كوالكوم ، وتحدي شركة إنتل بمعالجات جديدة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية.

قال كريستيانو آمون، رئيس الشركة الذي سيتولى منصب الرئيس التنفيذي في يونيو، إن الشركة تتوقع أن تظل إمدادات الرقائق شحيحة حتى النصف الثاني من العام. وقال إن الطلب يفوق العرض حيث تحرك منافسو هواوي، الذين لا يستخدمون رقائق كوالكوم إلى حد كبير، للاستحواذ على حصة العلامة التجارية الصينية في السوق.

قال آمون: "نشهد نموًا في الحصة في مستوى عالٍ بارز".

وأضاف ستيف مولينكوف، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة كوالكوم: "إذا استطعنا تحقيق المزيد، فيمكننا بيعه".

وتوقعت شركة Qualcomm أن تبلغ إيرادات أعمال الرقائق 6.25 مليار دولار في الربع الثاني من السنة المالية ، متجاوزة التقديرات البالغة 5.62 مليار دولار ، وفقًا لبيانات من FactSet.

وقالت شركة كوالكوم إن مبيعات الربع الأول من رقائق الهاتف بلغت 4.22 مليار دولار ، قفزت 79% عن العام السابق بسبب قوة ترقيات هواتف الجيل الخامس.

وزادت مبيعات رقائق التردد اللاسلكي، وهي منطقة نمو لشركة Qualcomm ، بنسبة 157% لتصل إلى 1.06 مليار دولار.

وبلغت مبيعات رقائق السيارات 212 مليون دولار ، بزيادة 44% عن العام السابق.