تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف vivo S7t برقاقة Dimensity 820 وسعر 400 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة vivo رسمياً عن هاتف vivo S7t الذي يأتي برقاقة معالج Dimensity 820، وشاشة AMOLED وسعر 400 دولار.

يتميز هاتف vivo S7t بشاشة AMOLED بحجم 6.44 إنش، كما يحاكي هذا الإصدار هاتف vivo S7، إلا أن الإصدار الجديد يأتي بمعالج مختلف وهو Dimensity 820 من Mediatek.

أيضاً يتميز هاتف vivo S7t بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية، كما يضم هذ الإصدار بطارية بقدرة 4000 mAh، أيضاً يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

كما ينطلق الهاتف بنموذج واحد فقط يتميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أيضاً تشمل إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل.

ويضم الهاتف نتوء في الشاشة للكاميرة الأمامية مع إعدادات مزدوجة بمستشعر رئيسي بدقة 44 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، كما ينطلق الهاتف بواجهة OriginOS ونظام تشغيل Android 11.

هاتف vivo S7t ينطلق بسعر 400 دولار مع ألوان الأزرق المتدرج والأسود، كما يتوفر اليوم للطلب المسبق في السوق الصيني.

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