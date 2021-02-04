تكنولوجيا: ابل تخطط لدعم iPhone 13 بترقية في الكاميرة المميزة بزوايا فائقة الإتساع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التقارير تفاصيل جديدة حول سلسلة iPhone 13 القادمة من ابل، حيث تدعم ابل الجيل القادم من هواتف الأيفون بترقية في الكاميرة المميزة بزوايا فائقة الإتساع، مع فتحة عدسات f/1.8.

كشف محللي Barclays عن خطط ابل القادمة لسلسلة iPhone 13 التي ستضمن كاميرة بزوايا عرض واسعة بتحسينات جديدة وتدعم سطوع أعلى عبر عدسات f / 1.8، وهي تفاصيل مختلفة عن تقرر Ming-Chi Kuo السابق الذي أكد فيه على أن هذه الترقة تقدم لإصدارات Pro فقط.

أيضاً من المقرر أن تدعم فتحة عدسات f / 1.8 في الكاميرة جذب أكبر قدر من الإضاءة للمستشعر مقارنة بعدسات f/2.4 المستخدمة في الإصدارات الحالية من هواتف الأيفون.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن ابل ستتجه لزيادة حجم المستشعر المستخدم في الكاميرة المميزة بزوايا عرض واسعة، لذا سيكون المستشعر القادم أكبر من مستشعر الكاميرة الحالي المميز بحجم 1/3.6.

كما أكد محللي Barclays على ابل تخطط لدعم سلسلة iPhone 13 بالكاميرة المميزة بدقة 12 ميجا بيكسل المميزة وفتحة عدسات f/2.2، وبعد بؤري 65مم، ودعم تكبير بصري حتى 2.5 مرة وهي الكاميرة المستخدمة في iPhone12 Pro Max.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن تشير إلى أن ابل ستقدم الإصدارات القادمة من سلسلة iPhone 13 بأحجام 5.4 إنش، و6.1 إنش، وأيضاً 6.7 إنش.

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