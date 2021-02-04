شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سحب على مقعد بأول رحلة فضاء مدنية يجمع مليون دولار في يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض الملياردير جاريد إيزاكمان مقعد في أول رحلة فضائية مدنية بالكامل من SpaceX، من خلال سحب لمبادرة تبرعات مستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال، مما أدى إلى تلقى الصندوق تدفق بقيمة مليون دولار من التبرعات في أقل من يوم واحد من إعلان الرحلة.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتمثل هدف إيزاكمان فى أن توفر أول رحلة فضائية مدنية بالكامل لـ SpaceX، التى ستنطلق في أواخر هذا العام، فرصة لجمع التبرعات لمستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال، والذي يقول إنه يتوقع أن يدر هذا الأمر 200 مليون دولار لأبحاث السرطان وأسباب أخرى.

كما أنه بين 200 مليون دولار تأمل سانت جود في جمعها هذا العام، 100 مليون دولار ستأتي من إيزاكمان، والباقي من التبرعات الناتجة عن السحب على مقعد واحد على متن المركبة.

وكشف جاريد إيزاكمان، رجل الأعمال الملياردير الذي اشترى رحلة بملايين الدولارات لأربع مقاعد، وقائد مركبة دراجون إلى الفضاء، عن مهمة Inspiration4 يوم الإثنين، والتي سترسل ثلاثة أشخاص معه إلى مدار الأرض.

كما يتم تقديم المقعد في السحب من خلال مستشفى سانت جود، وعلى الرغم من أن الناس لا يضطرون للتبرع للدخول، إلا أنه جلب العديد من الراغبين في التبرع، وحتى نهاية شهر فبراير، يمكن لأي شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر الانتقال إلى موقع ويب سانت جودي للدخول للحصول على فرصة للفوز بمقعد في Inspiration4، والذهاب إلى الفضاء في وقت لاحق من هذا العام.

وعلى الرغم من ذلك، سيحصل أولئك الذين يتبرعون على حزم خاصة من 100 إدخال لأي شخص يمنح 10 دولارات، وذلك لمميزات الرحلة وبدلة الطيران الأصلية وتصاريح VIP للإطلاق، كما سيحصل على حزمة 10000 إدخال، أولئك الذين يتبرعون بمبلغ 100000 دولار، وسيتم اختيار الفائز عن طريق السحب العشوائي في 1 مارس.

وستنطلق الرحلة الاستكشافية المكونة من أربعة أشخاص على متن مركبة Dragon التابعة لشركة SpaceX في أواخر هذا العام من Launch Complex 39A في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا وستدور حول الأرض، ولم يتم الكشف عن طول الرحلة بعد.

كما تم بالفعل اختيار أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية في سانت جود للقيام بالرحلة، وخصص إيزاكمان المقعد الأخير لصاحب عمل يستخدم منصة معالجة بطاقات الائتمان الخاصة به، Shift4Payments.

ولا تزال تفاصيل الرحلة في كبسولة دراجون قيد الإعداد، بما في ذلك عدد الأيام التي سيكون فيها الأربعة في المدار بعد انطلاقهم من فلوريدا.