مواصفات الهاتف القادم من سامسونغ “XCover 5”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

كشفت تسريبات جديدة المواصفات الرئيسة لهاتف غالاكسي ”XCover 5“ المرتقب الذي يتميز بهيكل فائق المتانة.

ويمتلك الهاتف القادم من شركة ”سامسونغ“ الكورية شاشة HD + مقاس 5.3 بوصة مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجا بايت وسعة تخزين داخلية تبلغ 64 جيجابايت.

بالإضافة إلى ذلك، يمتلك الهاتف بطارية 3000 مللي أمبير في الساعة مع شحن 15 وات عبر USB-C، كما يمتلك كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة 16 ميجابكسل.

وبالنسبة للشكل الخارجي الخلفي، يُشبه XCover 5 هاتف XCover 4s الذي صدر في عام 2019 أكثر من XCover Pro الذي تم إصداره مؤخرًا.

ومن المقرر أن يتم تشغيل جهاز XCover 5 بمعالج Exynos 850 مع نظام تشغيل Android 11.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن هاتف Galaxy Xcover 5 سيأتي بهيكل متين مقاوم للصدمات وغير قابل للكسر، وحصل الهاتف على شهادة ”IP68“ لمقاومة الغبار والماء.

وكانت ”سامسونغ“ طرحت العام الماضي هاتف Galaxy Xcover Pro بشاشة بحجم 5.3 بوصة بدقة Full HD + ومعالج Exynos 9611 و4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع سعة تخزين 64 جيجابايت، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4020 مللي أمبير، وزر مخصص للرسائل الصوتية.