تكنولوجيا: سامسونج تستعد لإطلاق هاتف Galaxy F62 بقدرة بطارية 7000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري لإطلاق هاتف Galaxy F62 بقدرة بطارية 7000 mAh، وسعر أقل من 340 دولار في حدث يعقد في منتصف فبراير.

ينطلق إصدار جديد من هواتف شركة سامسونج المتوسطة لاحقاً هذا الشهر بعنوان Galaxy F62، ولقد شغل الهاتف بعض التسريبات بالفعل خلال الفترة الماضية، واليوم يأتي تقرير جديد عبر IANS ليؤكد على خطط سامسونج لإطلاق الهاتف في منتصف فبراير.

ولقد أشار مصدر التسريبات إلى أن هاتف Galaxy F62 يأتي برقاقة معالج Exynos، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 7000 mAh، كما تقدم سامسونج هذا الإصدار بسعر أقل من 340 دولار.

أيضاً رصد هاتف Galaxy F62 في تسريبات سابقة بنموذج رقم SM-E625F وشاشة Super AMOLED بحجم 6.7 إنش، كما يأتي الهاتف بمستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية، بينما يأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل.

وتقدم سامسونج الهاتف بألوان الأخضر والأزرق، مع نظام تشغيل Android 11، وسعة تخزين One UI 3.1، كما يأتي هاتف Galaxy F62 بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

يذكر أن تسريبات Geekbench كشفت في وقت سابق عن أن هاتف Galaxy F62 يضم رقاقة معالج Exynos 9825، أيضاً من المقرر أن يدعم هذا الإصدار شاحن بقدرة 25W، ويضم مدخل 3.5مم للسماعات، مع منفذ USB C.

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