شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تفعيل وضع اختفاء الرسائل فى انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك إرسال بعض الرسائل المؤقتة ذاتية التدمير في وضع دردشة خاص على انستجرام من خلال استخدام وضع الاختفاء " Vanish Mode"، إنها مثل رسائل المسح الذاتي من Snapchat، ولا تصبح سارية إلا عند تشغيلها يدويًا؛ خلاف ذلك، رسائلك دائمة كما كانت دائمًا.

وتعد هذه الميزة جديدة نسبيًا وظهرت لأول مرة لمستخدمى انستجرام في أواخر عام 2020، ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، نرصد كيفية استخدام وضع الاختفاء.

1. افتح تطبيق انستجرام، وانتقل إلى صفحة الدردشة من خلال الضغط على أيقونة "الدردشة" في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

2. افتح محادثة موجودة أو استخدم زر "رسالة جديدة" في أعلى اليمين لإنشاء محادثة جديدة.

3. لبدء وضع الاختفاء، اسحب لأعلى من أسفل الشاشة وحرره.

4. ستتحول الشاشة إلى اللون الأسود وستسقط مجموعة من الرموز التعبيرية من أعلى الشاشة للإشارة إلى أنك في وضع الاختفاء.

5. أرسل رسائلك كالمعتاد، ستكون نافذة الدردشة الخاصة بالمستلم سوداء أيضًا، مع ظهور رسالة على الشاشة تشير إلى أنه في وضع الاختفاء.

6. عندما تريد إنهاء وضع الاختفاء والعودة إلى المراسلة كالمعتاد، اضغط على "إيقاف تشغيل وضع الاختفاء" في الجزء العلوي من الشاشة.

7. ستخرج أنت والمستلم من وضع الاختفاء، ولكن ستظل قادرًا على رؤية الرسائل التي أرسلتها في وضع الاختفاء حتى تغلق النافذة.

هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار حول وضع الاختفاء:

• يعمل هذا الوضع فقط مع الرسائل الفردية، لا يعمل وضع الاختفاء للمحادثات مع أكثر من شخصين.

• إذا أخذ شخص ما لقطة شاشة في وضع الاختفاء، فسيتم إخطار الشخص الآخر على الفور.