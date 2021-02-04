Kiosk Mode توفر موظفي استقبال افتراضيين عبر Zoom

دبي - يزن راشد - قالت منصة Zoom: إنها توصلت إلى طريقة للسماح للأشخاص الذين يزورون المكاتب بالتواصل عبر ميزة Kiosk Mode مع موظف استقبال دون اتصال جسدي، ويتضمن ذلك بدء مكالمة Zoom بشكل طبيعي.

ويُظهر التطوير أن Zoom تدرك أنه يجب أن تتأكد من أن منتجاتها تظل ذات قيمة بعد عودة الأشخاص إلى المكتب، وذلك بعد شهور من العمل من المنزل أثناء جائحة فيروس كورونا.

وتعد الميزة الجديدة المسماة Kiosk Mode جزء من Zoom Rooms، أحد عروض الشركة للمؤسسات، الذي يبدأ بسعر 499 دولار سنويًا لكل غرفة.

وعلى عكس خدمة مكالمات الفيديو القياسية من Zoom، التي يستخدمها الأشخاص عبر أجهزة الحاسب الشخصية والأجهزة المحمولة الخاصة بهم، فإن Zoom Rooms مخصص لأماكن الاجتماعات، مثل غرف الاجتماعات.

وبعد دخول زائر المكتب إلى الردهة، فإنه يتوجه نحو الشاشة العاملة باللمس والمزودة بكاميرا ومكبر للصوت وينقر عبر زر لبدء مكالمة مع موظف الاستقبال.

ويتحدث الزائر مع موظف الاستقبال عبر Zoom، ويمكن لموظف الاستقبال تمكين الزائر من دخول مساحة المكتب، مثل فتح الباب عن بُعد.

وقال (هاري موسلي) Harry Moseley، كبير مسؤولي المعلومات في Zoom: لا يحتاج موظف الاستقبال إلى أن يكون في المكتب.

وأضاف: يمكن أن يكون موظف الاستقبال في المنزل، ويمكن أن يكون في أي مكان، ويمكن أن يكون في الواقع في بلد مختلف، ويمكنه دعم العديد من المباني.

وأوضح موسلي أن ميزة Kiosk Mode يمكن أن تساعد الشركات أيضًا على تقليل عدد موظفي الاستقبال لديها في كل طابق من مبانيها.

وأظهر الوباء أن الموظفين يمكن أن يكونوا فعالين أثناء العمل عن بُعد، ويتوقع موسلي أن تتبنى الشركات مزيجًا من العمل عن بُعد والعمل الشخصي حتى بعد انتهاء الوباء.

ويفيد هذا السيناريو Zoom، التي توفر وسيلة شائعة للزملاء للالتقاء افتراضيًا، بالإضافة إلى المنافسين، مثل: سيسكو وجوجل ومايكروسوفت.

ويتوقع المحللون أن يتراجع نمو Zoom بالمقارنة مع النمو المفرط الذي شهدته الخدمة خلال الأيام الأولى للوباء.

كما يتوقع المحللون نموًا سنويًا في الإيرادات بنسبة 331 في المئة بالنسبة للربع المنتهي في 31 يناير، ونموًا بنسبة 153 في المئة بالنسبة لربع أبريل، إلى جانب نمو بنسبة 38 في المئة فقط بالنسبة للعام الذي ينتهي في يناير 2022.

وبالإضافة إلى ميزة Kiosk Mode، فقد طرحت الخدمة طريقة للموظفين من أجل ربط أجهزتهم العاملة بنظامي أندرويد و iOS مع Zoom Rooms، بحيث لا يحتاج الموظفون إلى لمس جهاز مشترك في غرفة الاجتماعات.

وتضيف Zoom أيضًا خدمة Alexa for Business من شركة أمازون إلى Zoom Rooms، لذا فإن الانضمام إلى المكالمة أصبح أسهل عبر أوامر أليكسا الصوتية.