أمازون تختبر شاحنات التوصيل الكهربائية في لوس أنجلوس

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة أمازون عن اختبار بعض شاحنات التوصيل الكهربائية التي طورتها مع Rivian Automotive على طرق لوس أنجلوس، حسبما أعلنت الشركتان اليوم الأربعاء.

وفي شهر سبتمبر 2019، أعلنت أمازون أنها تشتري 100000 شاحنة توصيل كهربائية من Rivian كجزء من هدفها لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية عبر عملياتها بحلول عام 2040.

وبدأت أمازون صندوقًا، واستثمرت في Rivian من خلاله، كجزء من هذا التعهد.

وأطلق عمالقة التجارة الإلكترونية نسخة واحدة من شاحنات التوصيل الخاصة بهم في شهر أكتوبر من العام الماضي.

وتقول أمازون الآن: إنها تختبر الشاحنات الكهربائية المخصصة في ما يصل إلى 16 مدينة مختلفة في عام 2021.

وفي بيان، قال (روس راشي) Ross Rachey، مدير أسطول ومنتجات أمازون العالمية: إن جهود الكهرباء هي مصدر فخر للشركة.

وأضاف: تطلبت هذه الخطوة من أمازون تركيب الآلاف من الشواحن الكهربائية وتغيير التصميم الكهربائي وتخطيط مرافق التوصيل في أمريكا الشمالية وأوروبا.

وقامت الشركة ببناء أسطول مركبات الاختبار لشركة أمازون في مقرها في بليموث بولاية ميشيغان، وقالت الشركات: إن كل شاحنة يمكنها القيادة لمسافة تصل إلى 150 ميلاً بشحنة واحدة.

ولا تزال المركبات في مرحلة الاختبار، ويمكن تعديل تصميمها وميزاتها قبل بدء الإنتاج، الذي تهدف إليه Rivian بحلول نهاية عام 2021.

ومن المتوقع أيضًا أن تكون Rivian من أوائل الشركات التي تطرح سيارة بيك آب كهربائية بالكامل في السوق في وقت لاحق من هذا العام

وفي حين أنها لا تزال مملوكة ملكية خاصة، إلا أن Rivian تتشكل لتكون منافسًا جادًا لشركة تيسلا، وقد جمعت نحو 8 مليارات دولار منذ عام 2019.

ومن المتوقع أن يكون الطلب على شاحنات المهام الخفيفة، بما في ذلك شاحنات التوصيل، مرتفعًا في الولايات المتحدة في السنوات القادمة.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الرئيس بايدن، من خلال خطته Buy America، قد التزم باستبدال أسطول الحكومة الفيدرالية من مركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي بمحركات الكهرباء الأنظف والأكثر هدوءًا.

ووفقًا لبيانات وكالة الخدمات العامة، فإن هذا الأسطول الفيدرالي يضم أكثر من 400000 شاحنة، العديد منها للاستخدام من الخدمة البريدية الأمريكية.

وتعمل دايملر وجنرال موتورز وغيرها على تطوير، وفي بعض الحالات بيع، شاحنات المهام الخفيفة الكهربائية العاملة بالبطاريات.