الأرصاد تحذرمن طقس الخميس: تتوافر جميع عوامل عدم الاستقرار..والحرارة تنخفض 10درجات

الشارقة - اميمة ياسر - جددت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرها من طقس يوم الخميس، مؤكدة أن جميع عوامل عدم الاستقرار متوفرة.

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان نشرته صباح الخميس، أن مناطق متفرقة من البلاد ستشهد تساقط الأمطار بغزارة يصاحبها البرق والرعد، مع نشاط رياح على جميع المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد.

وأضافت أن درجات الحرارة ستنخفض انخفاضا ملحوظا لتتكون حالة من حالات عدم الاستقرار تكون الثمة الغالبة بها هو قوة الحمل الحراري.

تتمثل الحالة الجوية في تكون الأمطار غزيرة يصاحبها البرق والرعد تصل إلى حد السيول على سيناء.

وأمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها البرق والرعد على محافظات السواحل الشمالية «الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والعريش» والوجه البحري «البحيرة وكفر الشيخ والمنوفية والغريبة والشرقية والدقهلية» ومدن القناة «السويس والإسماعلية» تصل إلى شمال الصعيد.

وأمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها البرق والرعد أحيانا على إقليم القاهرة الكبرى «القاهرة والجيزة والقليوبية».