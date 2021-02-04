الكشف عن المواصفات الرئيسية لهاتف سامسونج جالاكسي XCover 5

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن المواصفات الرئيسية لهاتف سامسونج جالاكسي ”XCover 5“ المرتقب الذي يتميز بهيكل فائق المتانة.

وبحسب ما نقل موقع "إرم نيوز"، فإن الهاتف القادم من سامسونج يمتلك شاشة HD + مقاس 5.3 بوصة مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجا بايت وسعة تخزين داخلية تبلغ 64 جيجابايت.

كما يمتلك الهاتف الجديد بطارية 3000 مللي أمبير في الساعة مع شحن 15 وات عبر USB-C، كما يمتلك كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة 16 ميجابكسل.

وعن الشكل الخارجي، فإن الهاتف الجديد يشبه هاتف XCover 4s الذي صدر في عام 2019 أكثر من XCover Pro الذي تم إصداره مؤخرًا.

ومن المقرر أن يتم تشغيل جهاز XCover 5 بمعالج Exynos 850 مع نظام تشغيل Android 11.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير صحفية أن هاتف Galaxy Xcover 5 سيأتي بهيكل متين مقاوم للصدمات وغير قابل للكسر، وحصل الهاتف على شهادة ”IP68“ لمقاومة الغبار والماء.

وكانت الشركة الكورية الجنوبية قد طرحت العام الماضي هاتف Galaxy Xcover Pro بشاشة بحجم 5.3 بوصة بدقة Full HD + ومعالج Exynos 9611 و4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع سعة تخزين 64 جيجابايت، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4020 مللي أمبير، وزر مخصص للرسائل الصوتية.