إزاي تنقل محادثاتك من «واتساب» إلى «تليجرام»؟ لو مساحة موبايلك صغيرة

الشارقة - اميمة ياسر - أضاف تطبيق «تيليجرام» القدرة على اس

تيراد الدردشات من واتساب، مما يعني أنك لن تفقد المحادثات السابقة إذا كنت تريد تبديل خدمات المراسلة.

وبالرغم من أن المنصة لم تعلن رسميًا بعد عن أداة الترحيل الجديدة، إلا أن بعض المستخدمين يمكنهم الوصول إليها عبر أحدث إصدار من التطبيق.



واستعرض موقع «الوطن» طريقة نقل محادثاتك من الواتساب إلى تطبيق تليجرام في خطوات بسيطة على النحو التالي:

خطوات نقل محادثات واتساب إلى تليجرام

- افتح تطبيق الواتساب على هاتفك المحمول.

- انتقل إلى الدردشة الخاصة بك والتي تريد نقلها إلى تليجرام.

- اضغط فوق اسم المجموعة أو جهة الاتصال لفتح شاشة المعلومات الخاصة بها.



- قم بالضغط على كلمة استيراد المحادثة export.





- يفتح خيار تصدير الدردشة صفحة مشاركة iOS، حيث ترى خيار تحديد تيليجرام، وما عليك بعد ذلك سوى اختيار دردشة تيليجرام لاستيراد الرسائل إليها.

- تتضمن الرسائل المستوردة تصنيف «مستورد» صغير عليها يشير إلى تاريخ إرسالها في الأصل، ووقت إحضارها إلى تيليجرام، وتكون الرسائل مرئية لجميع المشاركين في الدردشة.



- بعد ذلك انتظر قليلًا ليتم نقل المحادثة بالكامل إلى تطبيق تليجرام، متمضة الرسائل والصور والرسائل الصوتية.



- يتم وضع علامة على الرسائل التي تم استيرادها من الواتساب على أنها مستوردة في إصدارات Telegram السابقة، ويتم تمييز الرسائل المستوردة على أنها مُعاد توجيهها كما يتم دعم ترحيل الدردشات الجماعية.



ولديك خيار نقل سجلات دردشة واتساب مع الصور الموجودة داخل المحادثة أو دونها، وتظهر الرسائل المستوردة بالترتيب الذي تم استيرادها به، وليس بترتيب إرسالها في الأصل.



ويصل دعم تيليجرام للدردشات المستوردة جنبًا إلى جنب مع عدد قليل من التحسينات الأخرى لخدمة المراسلة، مثل: القدرة على ضبط الصوت بالنسبة للمشاركين في الدردشة الصوتية الفردية، أو الإبلاغ عن المجموعات أو القنوات المزيفة التي تحاول انتحال صفة شخصيات أو مؤسسات مشهورة.