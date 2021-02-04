شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Call of Duty : Warzone تحظر 60 ألف لاعب بسبب الغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاني لعبة Call of Duty: Warzone من مشكلة كبيرة بسبب الغش، الأمر الذى أدى إلى مغادرة العديد من كبار اللاعبين اللعبة تماما، فيما Activision المطورة لها مكافحة المشكلة منذ العام الماضي من خلال حظر عشرات الآلاف من اللاعبين الغشاشين بشكل جماعي - وفي الواقع، حظر عملاق ألعاب الفيديو 60 ألف حساب لحالات مؤكدة لاستخدام برامج الغش في Warzone.

وبحسب موقع Vice الامريكى، فقد جاء الحظر بعد يوم واحد من إعلان Vikkstar123 ، أحد برامج البث الشهيرة CoD أنه ترك اللعبة، لأن الناس يبثون عمليات اختراق صارخة دون أي تداعيات أو رادع لهم، وبينما لم تذكر شركة Activision برامج الغش التي استخدمها اللاعبين المحظورين، قالت المصادر التي تحدثت إلى Vice إن هذه الموجة تستهدف عملاء EngineOwning.

ويقدم برنامج الغش القائم على الاشتراك عمليات غش واختراق ليس فقط لألعاب CoD، ولكن أيضًا لألعاب Battlefield و Titanfall و Star Wars، وقد استهدفت Activision أيضًا عملاء EngineOwning عندما حظرت 20000 حساب في سبتمبر من العام الماضي، وبحسب ما ورد قضت هذه الجولة على جميع مستخدمي البرنامج من اللعبة.

وفي أبريل 2020، بعد وقت قصير من إطلاق لعبة فيديو battle royale ، حظرت الشركة 70 ألف حساب، ووفقًا لـ Vice، تقوم EngineOwning "بتحديث" خداع Warzone الخاص بها، وفي الوقت نفسه، قال فريق Call of Duty في إعلانه إنه "يواصل جهوده لتحديد ومخاطبة مزودي الغش في المصدر، الذين يوزعون برامج طرف ثالث غير مصرح بها من أجل التعديل أو القرصنة."