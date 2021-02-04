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تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين ساعاتى أبل الذكية Watch Series 6 وWatch Series 5

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القاهرة - سامية سيد - تصنع أبل أفضل الساعات الذكية التى يمكن أن تشتريها، ولكن السؤال هو، هل يجب عليك شراء أحدث إصدار من هذه الساعات Watch Series 6 والتى تأتى بسعر مرتفع، أم يمكن شراء الجيل السابق Watch Series 5 الذى يأتى بتكلفة أقل، خاصة وأن لكل منهما فوائده، وفيما يلى مقارنة بينهما  لمساعدتك على فهم أيهما يناسب احتياجاتك بشكل أفضل.

 

الحجم:

Watch Series 6: يبلغ 1.6 بوصة.

Watch Series 5: يبلغ 1.6 بوصة.

 

دقة الشاشة:

Watch Series 6: تأتى بدقة 394 × 324

Watch Series 5: تأتى بدقة 394 × 324

 

نوع الشاشة:

Watch Series 6: شاشة OLED

Watch Series 5: شاشة OLED

 

 

المعالج:

Watch Series 6: معالج Apple S6.

Watch Series 5: معالج Apple S5.

 

 

الرامات:

Watch Series 6: رامات 1GB.

Watch Series 5: رامات 1GB.

 



الذاكرة الداخلية:

Watch Series 6: تصل لـ 32GB وقابلة للزيادة.

Watch Series 5: تصل لـ 32GB وقابلة للزيادة.

 

 

نظام التشغيل:

Watch Series 6: تعمل بنظام watchOS (6.x).

Watch Series 5: تعمل بنظام watchOS (6.x).

 

 

المستشعرات:

Watch Series 6: تمتلك مستشعر مقياس التسارع، الجيروسكوب، مقياس الارتفاع، البوصلة، معدل ضربات القلب، البارومتر، تخطيط القلب، أكسجين الدم.

 

Watch Series 5: تمتلك مستشعر التسارع، الجيروسكوب، مقياس الارتفاع، البوصلة، معدل ضربات القلب، البارومتر، تخطيط القلب.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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