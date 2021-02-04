شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين ساعاتى أبل الذكية Watch Series 6 وWatch Series 5 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تصنع أبل أفضل الساعات الذكية التى يمكن أن تشتريها، ولكن السؤال هو، هل يجب عليك شراء أحدث إصدار من هذه الساعات Watch Series 6 والتى تأتى بسعر مرتفع، أم يمكن شراء الجيل السابق Watch Series 5 الذى يأتى بتكلفة أقل، خاصة وأن لكل منهما فوائده، وفيما يلى مقارنة بينهما لمساعدتك على فهم أيهما يناسب احتياجاتك بشكل أفضل.
الحجم:
Watch Series 6: يبلغ 1.6 بوصة.
Watch Series 5: يبلغ 1.6 بوصة.
دقة الشاشة:
Watch Series 6: تأتى بدقة 394 × 324
Watch Series 5: تأتى بدقة 394 × 324
نوع الشاشة:
Watch Series 6: شاشة OLED
Watch Series 5: شاشة OLED
المعالج:
Watch Series 6: معالج Apple S6.
Watch Series 5: معالج Apple S5.
الرامات:
Watch Series 6: رامات 1GB.
Watch Series 5: رامات 1GB.
الذاكرة الداخلية:
Watch Series 6: تصل لـ 32GB وقابلة للزيادة.
Watch Series 5: تصل لـ 32GB وقابلة للزيادة.
نظام التشغيل:
Watch Series 6: تعمل بنظام watchOS (6.x).
Watch Series 5: تعمل بنظام watchOS (6.x).
المستشعرات:
Watch Series 6: تمتلك مستشعر مقياس التسارع، الجيروسكوب، مقياس الارتفاع، البوصلة، معدل ضربات القلب، البارومتر، تخطيط القلب، أكسجين الدم.
Watch Series 5: تمتلك مستشعر التسارع، الجيروسكوب، مقياس الارتفاع، البوصلة، معدل ضربات القلب، البارومتر، تخطيط القلب.