شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين ساعاتى أبل الذكية Watch Series 6 وWatch Series 5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصنع أبل أفضل الساعات الذكية التى يمكن أن تشتريها، ولكن السؤال هو، هل يجب عليك شراء أحدث إصدار من هذه الساعات Watch Series 6 والتى تأتى بسعر مرتفع، أم يمكن شراء الجيل السابق Watch Series 5 الذى يأتى بتكلفة أقل، خاصة وأن لكل منهما فوائده، وفيما يلى مقارنة بينهما لمساعدتك على فهم أيهما يناسب احتياجاتك بشكل أفضل.

الحجم:

Watch Series 6: يبلغ 1.6 بوصة.

Watch Series 5: يبلغ 1.6 بوصة.

دقة الشاشة:

Watch Series 6: تأتى بدقة 394 × 324

Watch Series 5: تأتى بدقة 394 × 324

نوع الشاشة:

Watch Series 6: شاشة OLED

Watch Series 5: شاشة OLED

المعالج:

Watch Series 6: معالج Apple S6.

Watch Series 5: معالج Apple S5.

الرامات:

Watch Series 6: رامات 1GB.

Watch Series 5: رامات 1GB.





الذاكرة الداخلية:

Watch Series 6: تصل لـ 32GB وقابلة للزيادة.

Watch Series 5: تصل لـ 32GB وقابلة للزيادة.

نظام التشغيل:

Watch Series 6: تعمل بنظام watchOS (6.x).

Watch Series 5: تعمل بنظام watchOS (6.x).

المستشعرات:

Watch Series 6: تمتلك مستشعر مقياس التسارع، الجيروسكوب، مقياس الارتفاع، البوصلة، معدل ضربات القلب، البارومتر، تخطيط القلب، أكسجين الدم.

Watch Series 5: تمتلك مستشعر التسارع، الجيروسكوب، مقياس الارتفاع، البوصلة، معدل ضربات القلب، البارومتر، تخطيط القلب.