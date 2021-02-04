شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تحديث آبل الجديد يحسن تجربة تشغيل IPhone و ibad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير بأن الإصدار التجريبي الأول macOS Big Sur 11.3 لشركة "آبل" ، سيوفر مزيدًا من التحسينات على Safari والتذكيرات وApple Music و Apple News والتطبيقات الأخرى، إضافة إلى موثوقية Bluetooth محسنة وعدد قليل من إصلاحات الأخطاء.

وسيعمل هذا التحديث أيضًا تحسين تجربة تشغيل تطبيقات iPhone و iPad على أجهزة M1 Mac، كما ستظهر تطبيقات iPadOS الآن أكبر من ذي قبل - إذا كان حجم الشاشة يسمح بذلك - وسيجد مختبرو الإصدار التجريبي جزء تفضيلات جديدًا لتطبيقات iPhone و iPad التي ستتيح لهم تخصيص أوامر لوحة المفاتيح "بدائل اللمس" بشكل أفضل.

وتتيح بدائل اللمس "بدائل لوحة المفاتيح لإيماءات النقر والتمرير والسحب، وتمكين الإيماءات متعددة الأصابع باستخدام مفتاح الخيار ولوحة التتبع".

وسيجعل Big Sur 11.3 صفحة بدء Safari أكثر قابلية للتخصيص، مما يتيح لك إعادة ترتيب الأقسام المختلفة (المفضلة وقائمة القراءة واقتراحات Siri وما إلى ذلك) حسب رغبتك.

وسيكتسب المطورون القدرة على إنشاء ملحقات يتم تشغيلها في صفحة علامة التبويب الجديدة، ويمكنهم أيضًا الاستفادة من واجهة برمجة تطبيقات جديدة لخطاب الويب لدمج التعرف على الكلام على صفحات الويب الخاصة بهم.

وبالنسبة إلى تطبيق Reminders ، ستتمكن من فرز التذكيرات بناءً على العنوان أو تاريخ الاستحقاق أو الأولوية أو تاريخ الإنشاء.

ومع هذا التحديث، ستتيح لك Apple طباعة تذكيراتك بسهولة إذا كانت النسخة الورقية قد تكون مفيدة عند الذهاب إلى المتجر أو إكمال مهام أخرى.

وتحصل Apple Music على تعديلات صغيرة مثل اختصار لقوائم التشغيل والمزج المخصصة "Made for You".

وسيتم أيضًا تمييز الأحداث الخاصة الحية والقادمة في علامة التبويب For You، كما يخضع تطبيق Apple News لبعض التحسينات في التصميم في علامة تبويب Apple News Plus لتسهيل الوصول إلى المجلات والصحف (وتنزيلها).

ومثل تحديث iOS 14.5 القادم، يضيف macOS Big Sur 11.3 دعمًا لأحدث وحدات تحكم Xbox و PlayStation DualSense ؛ يأتي نفس التوافق مع أجهزة Apple المحمولة كجزء من iOS 14.5.