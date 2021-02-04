تكنولوجيا: هواوي تؤكد على دعم هاتفها القابل للطي Mate X2 برقاقة Kirin 9000

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة هواوي مؤتمرها القادم يوم 22 من فبراير للإعلان الرسمي عن هاتفها القابل للطي Mate X2، ولقد أكدت العملاق الصيني بشكل رسمي على دعم الهاتف بمعالج Kirin 9000.

نشرت هواوي إعلان تشويقي اليوم توضح من خلاله موعد حدث Mate X2 قبل نهاية الشهر الجاري، حيث تقدم الهاتف بتصميم يدعم الطي إلى الداخل، وهو تصميم مختلف عن الإصدارات السابقة من هواتف الشركة القابلة للطي التي تدعم الطي إلى الخارج.

ولقد أكدت هواوي بعد الإعلان بشكل رسمي عن موعد الحدث على تفاصيل جديدة حول هاتف Mate X2، الذي ينطلق برقاقة معالج Kirin 9000، رغم توقف إنتاج هواوي للرقاقات خلال شهر سبتمبر.

أيضاً رصد هاتف Mate X2 في قاعدة بيانات TENAA بحجم 6.45 إنش في الشاشة الخارجية، وأبعاد 21:9، كما تدعم الشاشة دقة عرض 1160 في 2700 بيكسل.

بينما تأتي الشاشة الداخلية للهاتف بحجم 8.01 إنش، ودقة عرض 2220 في 2480 بيكسل، أيضاً عند فتح الشاشة يتميز الهاتف بقياسات 161.8 في 145.8 في 8.2مم، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4400 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 66W.

كما يضم الهاتف كاميرة رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 12 ميجا بيكسل بينما يأتي المستشعر الأخير بدقة 8 ميجا بيكسل، أيضاً كشفت تسريبات مصورة ثلاثية الأبعاد نشرت عبر Digital Chat Station عن دعم الهاتف لكاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة، مع مستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل.

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