شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد تنحى جيف بيزوس.. 10أشياء يجب معرفتها عن الرئيس التنفيذى الجديد لشركة أمازون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيف بيزوس في رسالة إلى الموظفين في أمازون أنه اعتبارًا من الربع الثالث لن يكون الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، وسيتولى آندي جاسي مهام منصبه بينما سينتقل بيزوس إلى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة أمازون، وقد عمل جاسي مع بيزوس لفترة طويلة كما قال بيزوس نفسه في رسالته، "آندي معروف جيدًا داخل الشركة وكان يعمل في أمازون تقريبًا كما فعلت".

وبينما سيستمر بيزوس في التركيز على المنتجات الجديدة والمبادرات المبكرة، سيهتم "جاسي " بكل الأشياء في أمازون، وفيما يلي كل ما يجب أن تعرفه عن آندي جاسي ، الرئيس التنفيذي الجديد في واحدة من أكبر شركات الحوسبة السحابية في العالم:

-انضم آندي جاسي إلى أمازون عام 1997 كمدير تسويق، وكان مدير مشروع في MBI في مرحلة مبكرة من حياته المهنية.

-حصل جاسي على وظيفته في أمازون بعد حصوله على ماجستير إدارة الأعمال من كلية هارفارد للأعمال.

- عمل جاسي كمساعد فني لبيزوس في بداية حياته المهنية، ففي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عمل كمساعد تقني لبيزوس، ولقد كان شخصًا مهمًا قاد أمازون للنظر خارج مبيعات الكتب فقط.

-يُعرف "جاسي " باسم مؤسس Amazon Web Services (AWS) داخل الشركة حيث بدأ الخدمة بفريق مكون من 57 شخصًا، وبعد 13 عامًا، تمت ترقيته إلى منصب الرئيس التنفيذي في AWS، ولعل أحد الأسباب الرئيسية لكون "جاسي " هو الرئيس التنفيذي الجديد يرجع إلى نجاحه في AWS الذي حوّل أمازون إلى شركة حوسبة سحابية من التجارة الإلكترونية فقط.

- جاسي يبلغ من العمر 53 عامًا وهو متزوج من إيلانا روشيل كابلان ولديها طفلان ويعيش في سياتل بالولايات المتحدة.

- بعد تقاعد جيف ويلك، كاد أن يكون جاسي هو الرئيس التنفيذي التالي لشركة أمازون، فبعد أن أعلن رئيس المستهلكين جيف ويلك تقاعده ، كان من المؤكد تمامًا أن جاسي سيتولى المسؤولية، حيث كان ويلك ثاني أكبر مسؤول في أمازون.

- كان أحد أكبر التحديات التي واجهها جاسي هو خسارة عقد سحابي للبنتاجون بقيمة 10 مليارات دولار لصالح شركة مايكروسوفت، ولم يخترع جاسي الكلمات عند ملاحقته الرئيس السابق دونالد ترامب للتأثير غير العادل على العملية.

- يمتلك "جاسى" أيضًا جزءًا من امتياز Seattle National Hockey League الجديد، فبصرف النظر عن عمله في أمازون، يحب "جاسي " الرياضة وهو مالك جزئي لامتياز سياتل الوطني للهوكي الجديد، كراكن، الذي سينضم إلى الدوري في موسم 2021-2022.

- يشعر "جاسي" بأن التجديد هو مفتاح النجاح في الحياة، حيث يقول "تريد إعادة الابتكار عندما تكون بصحة جيدة، وتريد أن تعيد الابتكار طوال الوقت، عليك أن تكون ماليًا وأن لا تعرف الكلل والثبات في الوصول إلى الحقيقة، .. عليك أن تعرف ما الذي ينجح وما الذي لا يعمل".

- يمتلك "جاسى" أسهم تزيد قيمتها عن 30 مليون دولار في أمازون، وقد كان أجره الأساسي 175000 دولار عندما كان الرئيس التنفيذي لشركة AWS في عام 2020.