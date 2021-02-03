شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "انت جروب" تتوصل لاتفاق لإعادة الهيكلة مع المنظمين الصينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت شركة Ant Group Co على خطة إعادة هيكلة مع المنظمين الصينيين والتي بموجبها سيتم تحويل عملاق التكنولوجيا المالية إلى شركة قابضة مالية، وفقًا لما نقلته رويترز عن بلومبرج.

وتدعو الخطة إلى وضع جميع أعمال Ant في الشركة القابضة، بما في ذلك عروضها التكنولوجية في مجالات مثل blockchain وتوصيل الطعام، وفقًا للقطات من القصة التي شاركها مشتركو Bloomberg يوم الأربعاء.

وانت جروب هي شركة تابعة لمجموعة علي بابا وتعتبر من أكبر شركات التكنولوجيا المالية في العالم من حيث القيمة.

ووفقا لبعض التقارير تمتلك الشركة أكبر منصة دفع رقمية في الصين وهي علي باي والتي تخدم أكثر من مليار مستخدم و80 مليون تاجر وحجم معاملات بلغ 118 تريليون يوان صيني في يونيو 2020.