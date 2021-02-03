شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثغرة أمنية في لعبة Cyberpunk 2077 وتحذيرات من تثبيت التعديلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر CD Projekt Red اللاعبين من أن تثبيت تعديلات Cyberpunk 2077 أو حفظ ملفات مخصصة على الكمبيوتر الشخصي قد يشكل خطرًا أمنيًا (عبر Kotaku) وفقا لما نقله موقع the Verge.

ووفقًا لتغريدة الشركة، يبدو أن هناك "ثغرة أمنية في ملفات DLL الخارجية التي تستخدمها اللعبة والتي يمكن استخدامها لتنفيذ التعليمات البرمجية على أجهزة الكمبيوتر"، وتم إطلاق أدوات التعديل الرسمية للعبة الأسبوع الماضي.

وتحذر الشركة المستخدمين من تثبيت ملفات من مصادر غير معروفة، على الرغم من أنه كما يشير Kotaku ، فإن هذا يستبعد إلى حد كبير جميع التعديلات إلا إذا كنت تستطيع قراءة وفهم الكود الخاص بهم.

ووفقا للتقرير، عندما يتعامل المستخدم مع ثغرة من المحتمل أن تؤدي إلى تشغيل تعليمات برمجية عشوائية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فمن الأفضل عدم المخاطرة بها حتى يتوفر الإصلاح.

وليست هذه هي المشكلة الأولى التي واجهها القرص المضغوط Projekt Red مع نظام Cyberpunk mod - كان على الشركة أيضًا مطالبة اللاعبين بالتوقف عن تثبيت التعديلات.