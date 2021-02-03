تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات وسعر Galaxy Watch Active 3 وموعد الإعلان المتوقع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شغلت ساعة سامسونج المرتقبة Galaxy Watch Active 3 العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية، وفي السطور التالية نستعرض المواصفات والتفاصيل التي كُشِف عنها حول الساعة الذكية حتى الآن.

أكدت التسريبات التي نشرت حتى الآن على أن سامسونج تستعد للإعلان الرسمي عن ساعة Galaxy Watch Active 3 خلال النصف الأول من عام 2021.

كانت شركة سامسونج قد أطلقت ساعة Galaxy Watch Active 2 الذكية بسعر 280 دولار للأسواق، لذا من المتوقع أن تأتي ساعة Galaxy Watch Active 3 بمستوى تسعير أعلى.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن ساعة Galaxy Watch Active 3 الذكية ستأتي بملامح تصميم الإصدار السابق Galaxy Active 2، لذا سيتميز الإصدار الجديد بتصميم دائري، مع إطار يدعم التدوير.

كما تشير التوقعات إلى أن ساعة Galaxy Watch Active 3 الذكية ستأتي باثنان من الأحجام 44مم، و40مم، أيضاً يتميز الإصدار الجديد بتصميم من الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ، كما تقدم سامسونج إصدار بمستوى تسعير أعلى مصمم من مادة التيتانيوم المميزة بتصميم أقوى.

وتشير التوقعات إلى أن سامسونج ستقدم Galaxy Watch 3 بسعة تخزين 8 جيجا بايت، أيضاً أشارت بعض التسريبات السابقة إلى خطط سامسونج لدعم الإصدار القادم من الساعات الذكية بميزة قياس نسبة السكر في الدم.

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