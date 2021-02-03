شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رسامو الرسوم المتحركة يواجهون أزمة بتقليص إنتاج الأفلام الرصاص 7700 الشهيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد رسامو الرسوم المتحركة اليابانيون إحدى أدوات تجارتهم بعد أن قالت شركة Mitsubishi Pencil هذا الأسبوع إنها ستقلص مجموعة أقلام الرصاص الملونة التي تعمل لفترة طويلة.

ستقوم شركة Mitsubishi Pencil بتقليل خط 7700 من أقلام الرصاص الملونة الصلبة إلى تكرار أحمر واحد بدءًا من يونيو.

وتم حفظ الألوان الثلاثة التي سيتم قصها - البرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق الباهت - من عملية وقف أوسع في عام 2015 بعد احتجاجات من صناعة الرسوم المتحركة.

وقالت رابطة الرسوم المتحركة اليابانية في بيان "خط 7700 هو أداة لا غنى عنها لإنتاج الرسوم المتحركة، مع تأثير كبير على الأفراد والشركات المتوقع بنهاية الإنتاج".

وتبنت صناعات المانجا والأنيمي الشهيرة في اليابان مجموعة متزايدة من الأدوات الرقمية، لكن العديد من الفنانين ما زالوا يضعون قلم الرصاص على الورق أثناء عملية الإنتاج كثيفة العمالة.

وقالت شركة Mitsubishi Pencil إن مشاكل الشراء أدت إلى القرار، ورفضت متحدثة باسم الشركة الخوض في مزيد من التفاصيل، قائلة إن نقص المعروض من المواد الخام هو "سر تجاري".

وقالت إن الشركة، التي يعود تاريخها إلى ثمانينيات القرن التاسع عشر، لا تكشف عن أرقام مبيعات أقلام الرصاص، مضيفة: "لقد تمتعنا بطلب ثابت من مجموعة أساسية من المستخدمين في صناعة الرسوم المتحركة."

وتهيمن الرسوم المتحركة التقليدية في اليابان، على عكس الرسوم المتحركة على الكمبيوتر التي روجت في استوديو ديزني بيكسار.

وقال ناويا ناجاتسوما، صاحب الجيل الحادي عشر من متجر القرطاسية في طوكيو أن 7700 لم يعد يبيع.

ولا تزال أعماله التي تعود إلى قرون عديدة تحمل أقلام الرصاص الحمراء 7700 ، والتي كانت تحظى بشعبية لدى المهندسين المعماريين لصياغة المخططات.