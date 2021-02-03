شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منظمون يجتمعون لمواجهة جنون التداول على أسهم جيم ستوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد صناديق التحوط وصغار المستثمرين وسماسرة البورصة لديهم لتنظيم أكثر صرامة للأسواق الأمريكية، حيث من المتوقع أن يجتمع المسئولون هذا الأسبوع لتقييم تداعيات جنون التداول الذي تحركه وسائل التواصل الاجتماعى والذى أدى إلى اضطراب أسعار الأسهم والفضة.

وأدت عمليات الشراء الجماعية من قبل المتداولين الهواة على مدار الأسبوعين الماضيين إلى تقلبات حادة في الأسعار في الشركات التي راهن عليها كبار مديري الصناديق الأمريكية، بما في ذلك شركة GameStop لتجارة ألعاب الفيديو بالتجزئة ومشغل السينما AMC Entertainment.

نظرًا لأن وسطاءهم قد فرضوا قيودًا على الشراء، تراجعت الأسهم المحببة لصغار المتداولين لمدة يومين على التوالي، ستكون التجارة المبكرة في أسهمهم المدرجة في أوروبا يوم الأربعاء هي الدليل التالي لمعرفة ما إذا كانت في حالة سقوط حر تمامًا مثل دائرة المنظمين.

وانخفضت أسهم GameStop بنسبة 80% عن ذروة الأسبوع الماضي، بينما انخفض سهم AMC Entertainment بنسبة 60%.

ارتفعت الأسهم بما يصل إلى 2300% و 800% على التوالي منذ منتصف يناير ،مدعومة بالمشاركات على منتدى Reddit الشهير WallStreetBets.

كانت الفضة قد ارتفعت لفترة وجيزة يوم الاثنين الماضي مع شراء صغار التجار للمعدن، استقرت بنحو 10% دون ذروتها الأخيرة.

قال Oriano Lizza، تاجر مبيعات في الوساطة CMC Markets في سنغافورة: "سيكون من السهل على صغار المستثمرين الأذكياء إعادة تجميع صفوفهم واستهداف الشركات الجديدة" .

وقال "أعتقد من وجهة نظر تنظيمية أن القلق هو أنه يمكنهم الاستمرار في القيام بذلك".

قال مسؤول بوزارة الخزانة لرويترز إن رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، التي تنظم الأسواق سيجتمع مع جانيت يلين لأمن الخزانة ورئيسي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ولجنة تداول السلع الآجلة في أقرب وقت يوم الخميس.

وطلبت يلين مناقشة التقلبات الأخيرة وما إذا كانت التجارة متوافقة مع الأسواق العادلة والفعالة.

وليس من الواضح ما إذا كان سيؤدي إلى اتخاذ إجراء، لكن الخبراء يتوقعون أن ينصب التركيز أيضًا على الدور الأكبر الذي تلعبه الشركات غير المصرفية مثل صناديق التحوط في الأسواق المالية ويستعد صغار المتداولين للمواجهة.

وانتشرت مشاركة صغار المستثمرين في أسواق الأوراق المالية خلال العام الماضي حيث أدت عمليات الإغلاق الجائحي والتقلبات ومدفوعات التحفيز إلى جنون التداول اليومي في جميع أنحاء العالم.

ودفعت هذه الظاهرة مؤشرات الأسهم من نيويورك إلى سيول لتسجل ارتفاعات قياسية وعززت أسعار الأصول من العملات الكبتوكسية إلى قوائم سوق الأسهم الجديدة.

وأدى الهجوم على البائعين على المكشوف في GameStop إلى مستوى جديد حيث بدا أن التجار الصغار يتصرفون بشكل جماعي أثناء تنظيمهم للشراء عبر Reddit. كما عززت المشاركات المشجعة على شراء الفضة الأسعار يوم الاثنين، على الرغم من أن ذلك ثبت أنه قصير الأمد.

قال كريس برانكين، الرئيس التنفيذي لشركة TD Ameritrade في سنغافورة: "قوة مستثمر التجزئة موجودة".

وقال: "يمكننا أن نرى أحداثًا أخرى مماثلة بشكل أكثر انتظامًا، ولكن تأكد من أن المنظمين سوف يتطلعون إلى كبح أي (تقلب) في السوق أو تلاعب".

وفي فترة الانهيار، خسر ملفين كابيتال، أحد أكبر الصناديق التي تراهن على انخفاض سعر سهم جيم ستوب 53% في يناير.

وقال مستثمرون إن شركات أخرى، مثل المستثمر الملياردير ستيفن كوهين Point72 Asset Management خسرت ما يقرب من 9%.

كما تعرضت شركة Robinhood للسمسرة عبر الإنترنت لضغوط وسارعت لجمع أكثر من 3 مليارات دولار في أسبوع بينما كانت تتسابق للوفاء بشبكات التمويل الناشئة عن طفرة التداول.

وخففت Robinhood بعض قيودها على التجارة يوم الثلاثاء الماضي، وزادت حدود الشراء على سهم GameStop ، على سبيل المثال من 20 سهمًا إلى 100 سهم.