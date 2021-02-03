شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يطرح ميزة Recently Deleted لمستخدميه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح تطبيق مشاركة الصور "انستجرام" ميزة جديدة والتى تعرف بـ "Recently Deleted"، وهي ميزة تساعد في إدارة المحتوى الخاص بالمستخدم، حيث أصبح بمقدور مستخدمي التطبيق ولأول مرة، مراجعة واستعادة المحتوى المحذوف في تطبيق انستجرام، كما أضاف التطبيق أيضا وسائل حماية للمساعدة في منع المتسللين من اختراق حسابك وحذف المشاركات التي نشرتها، بحسب المدونة الرسمية للتطبيق.

وجاء في المدونة: "نعلم أن المتسللين يحذفون أحيانًا المحتوى عند وصولهم إلى حساب، وحتى الآن لم يكن لدى الأشخاص أي وسيلة لاستعادة صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم بسهولة، لكن بدءًا من اليوم، سنطلب من الأشخاص التحقق أولاً من أنهم أصحاب الحسابات الشرعيين عند حذف المحتوى أو استعادته نهائيًا من "Recently Deleted".

كيف تعمل ميزة Recently Deleted

تتم إزالة الصور ومقاطع الفيديو ومقاطع فيديو IGTV والقصص التي تختار حذفها من حسابك على الفور ونقلها إلى المجلد Recently Deleted، كما ستبقى القصص المحذوفة غير الموجودة في الأرشيف في المجلد لمدة تصل إلى 24 ساعة، وسيتم حذف كل شيء آخر تلقائيًا بعد 30 يومًا.

وخلال تلك الأيام الثلاثين، يمكنك الوصول إلى المحتوى المحذوف بالانتقال إلى الإعدادات> الحساب> تم حذفه مؤخرًا في أحدث إصدار من تطبيق Instagram، ومن هناك يمكنك إما استعادته أو حذفه نهائيًا.