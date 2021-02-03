Google Meet تتيح لك معاينة الفيديو قبل الاجتماع

دبي - يزن راشد - أضافت شركة جوجل ميزة جديدة تسمى “الغرفة الخضراء” إلى خدمة Google Meet لتسهيل التحقق من مظهرك واتصالاك بالإنترنت وإعدادات الصوت والفيديو قبل الدخول إلى مؤتمر.

وكان من الصعب سابقًا معرفة كيف تبدو عبر مؤتمرات الفيديو قبل الدخول إليها، خاصة إذا كنت تريد التأكد من أن كل شيء يعمل قبل أن تبدأ الاجتماع.

وهناك الكثير من الأمور التي يجب الانتباه إليها قبل بدء الاجتماع، بما في ذلك الإضاءة، ومكان الجلوس، والقرب أو البعد عن الكاميرا، والصوت، والصدى.

وبعد إضافة قائمة تحري الخلل وإصلاحه في الشهر الماضي، أصبح لدى Google Meet الآن غرفة خضراء لإجراء معاينة سريعة لكيفية ظهور للآخرين قبل دخولك إلى مكالمة الفيديو.

وتتوفر ميزة الغرفة الخضراء الجديدة في Google Meet للجميع الآن عبر نسخة الويب ونسخة سطح المكتب، وتتيح لك التحقق من حالة الأجهزة الطرفية والشبكة.

ويمكنك استخدام هذه الوظيفة الجديدة للتأكد من تكوين الأجهزة الطرفية وتصحيحها بالشكل المناسب، وللتحقق من أن اتصال الشبكة جيد، وفهم تأثير إلغاء الضوضاء على الصوت.

وقبل الانضمام إلى اجتماع، يوجد زر جديد للتحقق من الصوت والفيديو أسفل موجز الفيديو، وما عليك سوى النقر على هذا الزر لتفتح نافذة كاميرا بملء الشاشة تقريبًا وتسرد أجهزتك أسفلها، ويمكنك الاختيار بين الميكروفونات والسماعات والكاميرات المختلفة.

ويتيح لك زر التالي في تلك النافذة المنبثقة تسجيل عينة فيديو قصيرة مدتها 6 ثوان، مما يسمح لك برؤية كيف تبدو للآخرين في اجتماعك، ووفقًا لجوجل، فإن المقطع خاص بك ولن يتم حفظه.

ويتم أيضًا فحص الميكروفون ومكبر الصوت والكاميرا والاتصال بواسطة النظام والحصول على علامات اختيار خضراء إذا كانت تعمل، مع تقديم نصائح وخطوات لتحري الخلل وإصلاحه.

وتتاح الميزة للحسابات الشخصية وعملاء Google Workspace Essentials و Business Starter و Business Standard و Business Plus و Enterprise Essentials و Enterprise Standard و Enterprise Plus، و G Suite Basic و Business و Education و Enterprise for Education و Nonprofits.