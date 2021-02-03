سيارة تيسلا التالية تفتح تلقائيًا بواسطة تقنية UWB

دبي - يزن راشد - ساهمت شركتا آبل وسامسونج في تطوير Digital Key Release 3.0، التي تستخدم تقنية BLE وتقنية UWB، للعثور على سيارتك وفتحها بسلاسة عبر هاتفك، دون حتى إخراج الهاتف من جيبك، وقد تكون شركة تيسلا واحدة من أولى الشركات التي تمتلك هذه التقنية.

وتعمل تيسلا بنشاط على بناء النطاق العريض الفائق UWB في سياراتها، وذلك وفقًا للوثائق المقدمة إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC.

وقدمت الشركة في 9 سبتمبر 2020 ست منتجات جديدة للنظر فيها من لجنة الاتصالات الفيدرالية، بما في ذلك اثنين من سلاسل المفاتيح الرئيسية، ووحدة تحكم أمنية، وعدد من نقاط النهاية التي يتم تثبيتها داخل إطار وكابينة السيارة.

ووفقًا لوثائق لجنة الاتصالات الفيدرالية، تدعم ثلاثة من هذه المنتجات صراحة اتصال UWB، وعلاوة على ذلك، فإن ملف FCC الخاص بشركة تيسلا غير معتاد من حيث أنه يتضمن وصفًا تشغيليًا كاملاً للتكنولوجيا، وهو أمر عادة ما يتم تنقيحه.

وتشمل النقاط البارزة على استخدام معايير تقنية UWB، مما يعني أن الهواتف الداعمة لتقنية UWB من آبل وسامسونج يجب أن تكون متوافقة نظريًا، وهي مصممة لإعلامك بمدى بُعدك عن السيارة.

ويفيد هذا المدى في تجنب الهجمات المتكررة التي تحاول خداع سيارتك للاعتقاد بأن سلسلة المفتاح الرئيسي أقرب مما هو عليه في الواقع.

كما يتيح من الناحية النظرية القدرة على العثور على سيارتك في ساحة انتظار مزدحمة باستخدام هاتفك، وتخطط سامسونج لإطلاق تطبيق في وقت لاحق من هذا العام لهذا الأمر.

وتحتاج السيارات المستقبلية على الأرجح إلى العديد من نقاط نهاية UWB داخل السيارة، مثل مقابض الأبواب، لتثليث موقعك بشكل صحيح ومعرفة ما إذا كنت في الداخل أو في الخارج، بحيث لن يتمكن أطفالك من تشغيل المحرك إذا لم تكن داخل السيارة.

وتعتقد تيسلا أن أعمدة B (الموجودة بين النوافذ الجانبية الأمامية والخلفية للسيارة) والمصدات ولوحة القيادة قد تكون أماكن جيدة لوضع هذه الهوائيات أيضًا.

ولا يعني أي من هذا أن تيسلا قد تضيف بالضرورة التقنية إلى سياراتها، لكن مستندات FCC عادة ما تكون علامة على أنها ليست مجرد تجربة.

وعادةً ما تكون ملفات FCC واحدة من آخر نقاط المسار قبل طرح المنتج في السوق، حيث إنها مطلوبة إذا كنت تقوم باستيراد أو بيع أو إجراء اختبار واسع النطاق لمنتج لاسلكي في الولايات المتحدة.