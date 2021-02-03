علوم وتكنولوجيا

موتورولا تبيع 10 آلاف وحدة من هاتفها الذكي Edge S في دقيقتين

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 فبراير 2021 07:12 مساءً - منذ 50 دقيقة

آخر تحديث: 3 - فبراير - 2021 6:42 مساءً

هاتف من إنتاج شركة موتورولا

أعلنت شركة ”موتورولا“ الأمريكية عن بيع الدفعة الأولى من هاتفها الذكي Edge S المكونة من 10 آلاف وحدة بالكامل في دقيقتين فقط.

وأصدرت الشركة هاتف Edge S الأسبوع الماضي، كأول هاتف يمتلك معالج Snapdragon 870.

وتم إطلاق الجهاز بثلاثة إصدارات للذاكرة، وهي 6/128 غيغابايت، 8/128 غيغابايت و 8/256 غيغابايت، بأسعار تتراوح بين 310 و430 دولارًا.

وبالنسبة للمواصفات، يأتي الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.7 بوصة بدقة Full HD + ومعدل تحديث 90 هيرتز مع تصميم ثنائي الفتحات في المقدمة للكاميرات فائقة الاتساع التي تبلغ دقتها 16 ميغابكسل و 8 ميغابكسل، كما يحتوي على 4 كاميرات في الخلف وبطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن 20 واط.

وتم إصدار Motorola Edge S باللون الأزرق أو الفضي في المتاجر الكبرى عبر الإنترنت في الصين، ومن المقرر أن تبدأ عملية الإصدار الثانية في 9 فبراير.

يُشار إلى أن معالج Snapdragon 870 المتوافق مع الجهاز يتمتع بأعلى سرعة على مدار الساعة مقارنة بالمعالجات الموجودة في الوقت الحالي، وتم بناء المعالج على عملية TSM 7 نانومتر.

وجرى تزويد المعالج الجديد بتقنية 5G، مما يعني توافقه مع النطاق الترددي الأحدث والأسرع بفضل مودم X55 5G المقترن بوحدة معالجة الرسوميات Adreno 650.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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