تكنولوجيا: تسريبات تستعرض المواصفات الرئيسية لهاتف Galaxy XCover 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدار جديد من سلسلة Galaxy XCover التي تدعم معايير مقاومة أعلى، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن المواصفات الرئيسية لهاتف Galaxy XCover 5.

كشفت صفحة @Sudhanshu1414 على تويتر عن المواصفات الرئيسية لهاتف Galaxy XCover 5، حيث ينطلق الهاتف خلال الفترة القادمة بحجم شاشة 5.3 إنش، وجودة عرض HD بلس.

ولقد رصد هاتف Galaxy XCover 5 في قاعدة بيانات Geekbench في وقت سابق بنموذج رقم SM-G525F، ومن المقرر أن يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يأتي الهاتف بمعالج Exynos 850، ونظام تشغيل Android 11.

أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 3000 mAh، كما يدعم الشحن بقدرة 15W عبر منفذ USB C، ويضم الهاتف بكاميرة سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل، وكاميرة خلفية مميزة بدقة 16 ميجا بيكسل.

يذكر أن هذه المواصفات تؤكد على أن هذا الإصدار يأتي كتحديث لإصدار الشركة السابق XCover 4s الذي أطلق من سامسونج في عام 2019.

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