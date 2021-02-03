تكنولوجيا: HMD تعلن رسمياً عن هاتف Nokia 1.4 بحجم 6.51 إنش وسعر 99 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة HMD رسمياً عن هاتف Nokia 1.4 الذي ينطلق بشاشة 6.51 إنش، وقدرة بطارية 4000 mAh، كما ينطلق بسعر 99 يورو.

يتميز هاتف Nokia 1.4 بحجم شاشة 6.51 إنش، ودقة عرض 720 بيكسل بلس، كما يأتي بأبعاد 20:9، ويضم الهاتف نتوء القطرة في الشاشة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل.

كما يتميز هاتف Nokia 1.4 بكاميرة خلفية مزدوجة بتصميم Oreo مع مستشعر رئيسي بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة إلى أسفل إعدادات الكاميرة.

ويعد هاتف Nokia 1.4 أحد الإصدارات منخفضة التكلفة بنظام Android 10 Go، كما يدعم التحديث إلى Android 11 Go، أيضاً ينطلق برقاقة معالج Qualcomm 215، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 16 جيجا بايت، كما يتوفر بنموذج مميز بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD حتى سعة 128 جيجا بايت.

ويتضمن الهاتف تطبيق Camera Go مع خوارزمية تدعم تحسين تجربة التصوير بالهاتف في نمط تصوير Portrait وأيضاً نمط التصوير الليلي.

ويدعم الهاتف اثنان من شرائح SIM بحجم نانو، كما يدعم الإتصال بشبكات LTE Cat، والإتصال بشبكات Wi-Fi b/g/n، والبلوتوث 4.2، كما يضم مدخل 3.5مم، ومن المقرر أن يتوفر هاتف Nokia 1.4 بسعر يبدأ من 99 يورو.

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