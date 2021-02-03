شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وزير التجارة الهندى يعلن عدم توصله لاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الضرائب الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير التجارة أنوب وادهاوان يوم الأربعاء، إن الهند لا تتفق مع موقف الممثل التجاري للولايات المتحدة بأن سياسة الضرائب الرقمية في نيودلهي تمييزية.

وقال ودهوان "بشكل أساسي إذا كانت هناك فائدة اقتصادية من ولاية قضائية معينة، فيجب أن تكون هناك بعض الضرائب في تلك الولاية القضائية."

وعارضت شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى مثل Alphabet’s Google و Facebook ضريبة رقمية هندية جديدة.