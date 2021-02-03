علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: وزير التجارة الهندى يعلن عدم توصله لاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الضرائب الرقمية

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القاهرة - سامية سيد - قال وزير التجارة أنوب وادهاوان يوم الأربعاء، إن الهند لا تتفق مع موقف الممثل التجاري للولايات المتحدة بأن سياسة الضرائب الرقمية في نيودلهي تمييزية.

 

وقال ودهوان "بشكل أساسي إذا كانت هناك فائدة اقتصادية من ولاية قضائية معينة، فيجب أن تكون هناك بعض الضرائب في تلك الولاية القضائية."

 

وعارضت شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى مثل Alphabet’s Google و Facebook ضريبة رقمية هندية جديدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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