شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ميزة الأمان BlastDoor بتطبيق iMessage ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تطبيق iMessage من أبل واحد من أبرز تطبيقات التراسل الفوري بين المستخدمين، حيث يوفر مميزات متقدمة لتحسين تجربة التواصل، إلا أن شركة أبل قد أضافت ميزة جديدة إلى التطبيق في إصدار iOS 14 و iPadOS 14 من شأنه أن يحمي محتوى الرسائل بشكل أكثر أمانًا، وهي ميزة BlastDoor.

ما هي ميزة BlastDoor

تم تطوير هذه التقنية لمعالجة ثغرة أمنية ظهرت في نهاية 2020، حيث تقوم هذه الميزة بفك محتويات جميع الرسائل الواردة وفحصها في بيئة معزولة، وتنزيل المرفقات من خلال خدمة منفصلة والتعامل مع الروابط إلى مواقع الويب،وبذلك تضمن عدم تسلل أ برمجية ضارة إلى نظام التشغيل.

وستقوم BlastDoor بفحص كل الرسائل الواردة عبر تطبيق iMessage – سواء كانت نصوص أو روابط أو ملفات – في بيئة آمنة ومحمية بوضع الحماية، مما يمنع أي تعليمات برمجية ضارة داخل الرسالة من التفاعل مع بقية نظام التشغيل أو الوصول إلى بيانات المستخدم.

تفعيل ميزة BlastDoor

لا تتطلب الميزة أي إعدادات سابقة أو إذن بل ستعمل في الخلفية بشكل تلقائي بدون تدخل المستخدم للحفاظ على أمانه عند استخدام تطبيق iMessage.