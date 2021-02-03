شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ويكبيديا تطلق مدونة سلوك للحد من المعلومات المضللة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت "ويكيبيديا" مدونة عالمية لقواعد السلوك، بهدف الحد من المعلومات المضللة وإساءة الاستخدام والتلاعب، في الموسوعة الإلكترونية الشهيرة، حيث نشرت مؤسسة "ويكيميديا" التي تدير "ويكيبيديا" مدونة السلوك، التي توسع السياسات المعمول بها أصلا لتوفير معايير لمكافحة "السلوكيات السلبية"، وفقا لبيانها الذى نشره موقع سكاى نيوز عربية.

والهدف من مدونة السلوك، هو الحد من تشويه محتوى أكبر موسوعة على الإنترنت والتلاعب به، إذ على عكس الموسوعة التقليدية التي يكتبها خبراء ، فإن هذه المجموعة من المتعارف جمعها عبر هواة متطوعون، وغالبا ما تكون مجهولة المصدر.

ومن جهتها قالت رئيسة المؤسسة كاثرين ماهر: "لقد وُضِعَت مدونة قواعد السلوك الجديدة لعصر الإنترنت الجديد، لأننا نرغب في أن يشكل المساهمون في إنتاج المحتوى بيئة إيجابية وآمنة وصحية للجميع"، مشيرة إلى أن مدونة السلوك ستكون وثيقة ملزمة لأي شخص يشارك في مشاريع" الموسوعة.

وتم إعداد النص المؤلف من 1600 كلمة بمساعدة نحو 1500 متطوع في "ويكيبيديا"، يمثلون 5 قارات و30 لغة.

وتهدف المدونة لمنع أي إساءة استخدام للسلطة والتأثير بهدف التخويف، وإلى الحيلولة دون إدراج محتوى خاطئ أو غير صحيح على المنصة.

واحتفلت "ويكيبيديا" في 15 يناير بمرور 20 عاما على تأسيسها، وهي واحدة من المواقع الإلكترونية الـ15 الأولى عالميا من حيث عدد الزيارات، إذ يستقطب نحو 1.7 مليار زائر شهريا.