شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مليار مستخدم للإنترنت في الصين بنهاية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت في الصين نحو 989 مليون نسمة بنهاية عام 2020، وذلك بزيادة 85.4 مليون شخص عن مارس العام الماضي.

وذكر تقرير إحصائي حول تنمية الإنترنت في الصين - صادر عن مركز الصين لمعلومات شبكة الإنترنت اليوم الأربعاء أن نسبة تعميم الإنترنت ارتفعت بمقدار 5.9 نقطة مئوية من الرقم المسجل في مارس الماضي لتصل إلى 70.4% من الإجمالي، وأن 986 مليون صيني يستخدمون الهواتف المحمولة لتصفح الإنترنت، وهو ما يمثل 99.7% من مستخدمي الإنترنت.

ويعيش حوالي 309 ملايين، أو 31.3% من مستخدمي الإنترنت في المناطق الريفية، بزيادة قدرها 54.71 مليون شخص عن مارس.

وأضاف التقرير أنه في الوقت نفسه، بلغت نسبة تعميم الإنترنت في المناطق الريفية نحو 56%، بزيادة 9.7 نقطة مئوية عن مارس.