شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعلن دعمها لقوانين الإعلام بأستراليا والتوسع في استخدام محركها Bing والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة مايكروسوفت يوم الأربعاء إنها تدعم القوانين الجديدة المقترحة في أستراليا والتي ستجبر عملاقتي الإنترنت جوجل وفيسبوك على دفع أموال لوسائل الإعلام المحلية مقابل محتواها.

وقالت شركة البرمجيات في بيان: "بينما لا تخضع مايكروسوفت للتشريع المعلق حاليًا، فإننا سنكون على استعداد للالتزام بهذه القواعد إذا عينتنا الحكومة".

"يحاول القانون بشكل معقول معالجة عدم توازن قوة المساومة بين المنصات الرقمية وشركات الأخبار الأسترالية."

وصفت شركتا Google و Facebook من Alphabet Inc القوانين بأنها غير قابلة للتطبيق وقالتا الشهر الماضي إنهما ستسحبان بعض الخدمات الرئيسية من أستراليا إذا استمرت اللوائح.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون يوم الاثنين الماضي، إن مايكروسوفت مستعدة للتدخل وتوسيع منتج البحث Bing في أستراليا إذا سحبت Google محرك البحث الخاص بها، بعد أن تحدث مع الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft Satya Nadella الأسبوع الماضي.

ويمتلك محرك بحث جوجل 94% من سوق البحث في الدولة، وفقًا لبيانات الصناعة.

وقالت مايكروسوفت في بيانها إنها ستعرض على الشركات الصغيرة فرصة لنقل الأعمال الإعلانية إلى Bing دون أي تكاليف وأنها ستستثمر أكثر في المنتج لضمان قدرتها على المنافسة، لم ترد Google على الفور على طلب للتعليق.