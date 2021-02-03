شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تحدث سياستها لتوضيح التطبيقات المسموح بها وغير المسموح بها لأجهزة أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت أبل تغييرات على إرشادات مراجعة App Store الخاصة بها لتوضيح نوع التطبيقات المسموح بها على iOS Apple Store، حيث تتوفر الإرشادات على بوابة Developer وتهدف القواعد الجديدة إلى تحسين تجربة أيفون، حيث جعلت أبل من الضروري أن يقوم التطبيق بإعلام المستخدمين بدقة حول كل ما يدور حوله والتجربة الأساسية قبل جذب المستخدمين لتنزيله، وسيساعد هذا المستخدمين على الابتعاد عن التطبيقات الخبيثة.

كما يجب أن يعرف العملاء ما سيحصلون عليه عند تنزيل تطبيقك أو شرائه، لذا تأكد من أن جميع البيانات الوصفية للتطبيق، بما في ذلك معلومات الخصوصية ووصف التطبيق ولقطات الشاشة والمعاينات تعكس بدقة تجربة التطبيق الأساسية وتذكر أن تحافظ على تحديثها- حتى الآن مع الإصدارات الجديدة ".

كما أزالت أبل العلامة التجارية "Rosetta" في وصف التطبيق وذكرت أنه "يجب تشغيل التطبيقات على نظام التشغيل الذي يتم الشحن حاليًا ولا يجوز استخدام تقنيات تم إيقافها أو تثبيتها اختياريًا (مثل Java)"، وجعلت أبل من الضروري أن يحتاج جميع المطورين إلى الحصول على إذن صريح من المستخدمين عبر واجهات برمجة تطبيقات شفافية تتبع التطبيقات لتتبع نشاطهم، وسيوفر هذا الشفافية للمستخدمين فيما يتعلق بخصوصياتهم الفعلية عبر الإنترنت.

وذكرت أبل أن جميع العناصر التي يتم بيعها عبر أحد التطبيقات يمكن إجراؤها من خلال عمليات الشراء داخل التطبيق فقط، وقالت "بطاقات الهدايا، والشهادات، والقسائم، والقسائم التي يمكن استردادها مقابل سلع أو خدمات رقمية لا يمكن بيعها إلا في تطبيقك باستخدام الشراء داخل التطبيق".

وقامت أبل أيضًا بمراجعة إرشادات البيانات الوصفية للتطبيق وقالت إن التطبيقات التي تشجع على استهلاك التبغ ومنتجات السجائر الإلكترونية أو العقاقير غير القانونية أو الكميات الزائدة من الكحول غير مسموح بها في متجر التطبيقات. وأوضحت أيضًا أنه يمكن رفض تطبيق iOS جديد إذا كان "يشجع القاصرين على استهلاك" مواد محظورة.