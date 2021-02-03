شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تينسنت تطرد 100 موظف وتضع 37 شركة في القائمة السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدرجت شركة Tencent Holdings Ltd يوم الأربعاء 37 شركة كانت قد أدرجتها في القائمة السوداء من العقود المستقبلية وقالت إنها طردت أكثر من 100 موظف بسبب حوادث الاختلاس والرشوة.

وقالت Tencent، أكبر شركة وسائط اجتماعية وألعاب فيديو في الصين، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنها أبلغت السلطات عن 40 موظفًا منذ أن بدأت حملة لمكافحة الكسب غير المشروع في الربع الأخير من عام 2019.

وفي إحدى الحالات، سعى موظف في قسم نشر الألعاب التابع لها للحصول على مزايا لأطراف خارجية وحصل على عمولات منها، حسبما قالت تينسنت في منشور .

وضاعفت شركات التكنولوجيا الصينية من تحقيقات الفساد في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت تقييماتها وملفاتها الشخصية بعد الطفرة التكنولوجية في البلاد.

وأثار اعتقال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في مجموعة علي بابا القابضة المحدودة في عام 2018 إلى أن حملة مكافحة الكسب غير المشروع التي استمرت لسنوات بقيادة الرئيس شي جين بينج لن تجنب عمالقة الويب في البلاد، حيث استقال يانج ويدونج، رئيس خدمة Youkou لبث الفيديو على بابا آنذاك، قبل أن يُحكم عليه بالسجن سبع سنوات.

وقدمت شركات التكنولوجيا الصينية منذ ذلك الحين تحديثات منتظمة حول تدابير مكافحة الفساد.

وقالت تينسنت يوم الأربعاء إنها ستلتزم بسياسة "عدم التسامح" تجاه السلوك غير الأخلاقي.