تكنولوجيا: هواوي تحدد يوم 22 من فبراير للإعلان الرسمي عن هاتف Mate X2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة هواوي يوم 22 من فبراير للإعلان الرسمي عن هاتف الشركة القابل للطي Mate X2، حيث تقدم إصدارها الجديد بتصميم يدعم الطي إلى الداخل.

نشرت شركة هواوي إعلان تشويقي على حسابها الرسمي على منصة Weibo اليوم تؤكد من خلاله على موعد كشف النقاب عن هاتف Mate X2.

تستعد العملاق الصيني لإطلاق إصدار جديد من الهواتف القابلة للطي، حيث تقدم في نهاية الشهر الجاري هاتف Mate X2 الذي يدعم الطي إلى الداخل، أي بتصميم يختلف عن الإصدارات السابقة Mate Xs و Mate X.

ولقد أشار Richard Yu الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في تصريحات سابقة إلى أن الإصدار القادم من الهواتف القابلة للطي يتضمن الكثير من المفاجآت الجديدة، إلا أن هواوي لم تقدم الكثير من التفاصيل حول هذا الإصدار حتى الآن، بشكل خاص مع نقص مخزون الشركة من وحدات المعالج، لذا نترقب الإعلان الرسمي في 22 من فبراير لمزيد من التفاصيل حول هاتف Mate X2.

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