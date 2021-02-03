اتبع هذه الخطوات البسيطة لنقل المرفقات من بريد Outlook إلى تطبيق Teams

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 فبراير 2021 03:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

شهد تطبيق مايكروسوفت (Teams) لمكالمات الفيديو نجاحًا كبيرًا خلال عام 2020؛ بسبب جائحة فيروس كورونا (COVID-19) المستمرة حتى الآن التي أجبرت الناس على العمل والدراسة من المنزل، ونظرًا إلى ذلك عملت مايكروسوفت على تطوير التطبيق ودعمه بالعديد من الميزات القوية باستمرار.

وقد أطلقت مايكروسوفت يوم الجمعة الماضي تحديثًا رئيسيًا لتطبيق (Teams) يتضمن مجموعة من الميزات الجديدة التي ستتاح للمستخدمين خلال هذا الشهر، ومن الميزات الجديدة ميزة السحب والإفلات الجديدة لمشاركة الملفات بين Teams و Outlook. لقد استغرق ظهور الميزة ما يقرب من خمس سنوات ولكنها أخيرًا أصبحت متاحة.

إليك كيفية نقل الملفات من Outlook إلى تطبيق Teams بسهولة:

انتقل إلى (Outlook).

افتح رسالة البريد الإلكتروني التي تحتوي على المرفقات التي تريد نقلها.

انقر فوق المرفق لتمييز الملف، ثم اسحبه إلى المحادثة Teams التي تريد مشاركته فيها.

أصبح الأمر سهلًا للغاية، حيث إنه قد لا يبدو تغييرًا كبيرًا بالنسبة لأولئك الذين لا يستخدمون Outlook أو Teams، ولكنه كان مصدر إزعاج كبير للمستخدمين. لأنه قبل وجود هذه الميزة الجديدة، كان عليك حفظ مرفق البريد الإلكتروني في جهازك أولًا، ثم بعد ذلك تحميله إلى تطبيق (Teams) وهذا أمر مزعج مع المرفقات الكبيرة الحجم.

تعد ميزة السحب والإفلات الجديدة لمشاركة الملفات بين Teams و Outlook مجرد واحدة من العديد من الميزات الجديدة التي جاءت بالتحديث الأخير، منها: ميزة (الإرسال التلقائي دون اتصال) Offline autosend، حيث تحدد هذه الميزة الوقت الذي يتم فيه إرسال رسائل Teams أو تحريرها عندما يكون المستخدم غير متصل، ويتم إرسال هذه الرسائل تلقائيًا بمجرد عودة الجهاز إلى الاتصال بالإنترنت بالترتيب نفسه الذي كُتبت به.

بالإضافة إلى ذلك؛ أصبح من الممكن تضمين ما يصل إلى 10000 مستخدم في فريق على مستوى المؤسسة لتعزيز التعاون والاتصالات عبر المؤسسة بأكملها، وأصبح يوجد مركز جديد للموافقات يتيح طلب الموافقات وعرضها وإدارتها في مكان واحد يسهل الوصول إليه.

الجدير بالذكر أن معدل استخدام تطبيق (Teams) ارتفع بشكل كبير خلال 2020، حيث وصل أكثر من 115 مليون مستخدم نشيط يوميًا بحلول أكتوبر 2020، كما زاد عدد المؤسسات التي تستخدمه من 50,000 في عام 2017 إلى 500,000 في عام 2020.

بالإضافة إلى ذلك؛ يستخدم التطبيق الآن أكثر من 100 مليون طالب، ويُظهر هذا الرقم زيادة قدرها 30 مليون طالب منذ بداية العام الدراسي 2020 في سبتمبر من العام الماضي، وذلك وفقًا لما قاله (Eran Megiddo) نائب رئيس مايكروسوفت لمنتجات ويندوز والتعليم.

لم تشارك مايكروسوفت علنًا عدد الطلاب الذين يستخدمون Teams حديثًا، ومع ذلك، فقد ذكرت أن “أكثر من 200 مليون طالب وأعضاء هيئة تدريس وقادة ومعلمين يستخدمون منتجات مايكروسوفت للتعليم بنشاط، ومنها: تطبيق Teams عندما أعلنت عن العديد من أجهزة الحواسيب الشخصية التي تعمل بنظام ويندوز 10 للتعليم.