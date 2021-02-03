تكنولوجيا: سوني تسجل مبيعات 4.5 مليون وحدة PlayStation 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستطاعت شركة سوني أن تحقق أفضل مبيعات من جهاز الألعاب PlayStation 5 خلال العام الماضي، حيث وصلت مبيعات الشركة من جهاز الألعاب إلى 4.5 مليون وحدة.

سجل قسم الألعاب في شركة سوني أفضل إيرادات خلال عام 2020، وعلى عكس التوقعات التي أشارت إلى أن سوني تواجه نقص في مخزون PlayStation 5، إلا أن الشركة حققت مبيعات لافتة للأنظار خلال 2020.

وتحاكي نسبة مبيعات جهاز PS5 ما حققته سوني خلال 2013 من مبيعات PS4، أيضاً سجلت سوني مبيعات 1.4 مليون وحدة من جهاز PS4 خلال هذا الربع، لذا حقق قسم الألعاب زيادة مقارنة بعام 2019 بنسبة 40% في الإيرادات التي وصلت إلى 8.4 مليار دولار.

أيضاً إرتفعت نسبة الأرباح في شركة سوني بنسبة 50%، مع أرباح بقيمة 763 مليون دولار، كما إرتفعت مبيعات الألعاب التي سجلت مبيعات بقيمة 4.6 مليار دولار، أي أن المبيعات تضاعفت من 2.3 مليار دولار، كما شهدت خدمة الألعاب PlayStation Plus زيادة في الإيرادات بنسبة 9%.

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