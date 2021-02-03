شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أرباح Alphabet إلى 15.2 مليار دولار فى الربع الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاوزت الفابت، الشركة الأم لجوجل، توقعات المبيعات الفصلية لأعمالها الإعلانية والسحابة، مدعومة جزئيًا بالوباء، وقالت إنها ستستأنف الإنفاق الكبير على التوظيف وبناء المنشآت.

وقفزت أسهم الفابت حوالي 8% إلى 2067 دولارًا في التداول الممتد.

واستفادت Google التي تحقق إيرادات من الإعلانات عبر الإنترنت أكثر من أي شركة أخرى، من عمليات الإغلاق التي دفعت عملاء التجزئة والعملاء الآخرين عبر الإنترنت، مما ساعد على تعويض التخفيضات من قبل معلني السفر والترفيه.

وقال سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي للمحللين في مؤتمر عبر الهاتف: "كانت منتجات Google ودعمها شريان حياة لملايين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت بشدة من الوباء".

وصفت المديرة المالية روث بورات الربع الرابع بأنه "نهاية رائعة لسنة مليئة بالتحديات".

كان نمو مبيعات Alphabet بنسبة 13% في عام 2020 هو أبطأ زيادة منذ عام 2009 عندما سجلت نموًا بنسبة 8.5%، ومع ذلك، بالتوازي مع تخفيضات الإنفاق، زادت ألفابت مخزونها النقدي بمقدار 17 مليار دولار في عام 2020 إلى 137 مليار دولار.

ولكن الآن مع نشر لقاحات فيروس كورونا والإنفاق الإعلاني على الزيادة، قال بورات والمديرين التنفيذيين الآخرين إن الشركة ستعود إلى توسيع أعمال Google Cloud مع الموظفين ومراكز البيانات ودمج الذكاء الاصطناعي في المزيد من الخدمات.

وفي كشف جديد، قالت Alphabet إن Google Cloud سجلت خسارة تشغيلية قدرها 1.24 مليار دولار في الربع الرابع وخسارة 5.6 مليار دولار لعام 2020 ، أي ما يزيد بنسبة 21% عن الخسارة السنوية لعام 2019.

لطالما واجهت Google أسئلة حول ما إذا كان بإمكانها تحويل الأموال من نشاطها الإعلاني إلى مشروع مربح حديثًا، أقر بيتشاي بأن الوصول إلى هذا الهدف قد يستغرق بعض الوقت.

ارتفعت أرباح Alphabet في الربع الأخير من العام بنسبة 43٪ لتصل إلى 15.2 مليار دولار ، أو 22.30 دولارًا للسهم ، متجاوزة التقديرات البالغة 15.95 دولارًا للسهم.

ولا يزال تقييم الفابت أقل من قيمتها مقارنة ببعض المنافسين.

ويتم تداول أسهم Microsoft Corp بعشرة أضعاف الإيرادات المتوقعة خلال الـ 12 شهرًا القادمة، بينما يتم تداول أسهم Facebook Inc سبع مرات، فإن تداول سهم Alphabet حوالي ست مرات.

ويعد ارتفاع التكاليف وزيادة المنافسة وخط المعارك التنظيمية من بين المخاوف الكبيرة لمستثمري Alphabet.

وارتفعت تكاليف Alphabet لترخيص البرمجة على YouTube وتشغيل مراكز البيانات ومنتجات المستهلكين في الأوراق المالية في السنوات الأخيرة. تمثل هذه التكاليف الأخرى للإيرادات الآن حوالي 27 سنتًا لكل دولار واحد في المبيعات، ارتفاعًا من 23 سنتًا قبل أربع سنوات.

وتتقلص ريادة Google في سوق الإعلان عبر الإنترنت العالمي حيث أصبحت Amazon.com Inc تمثل تهديدًا أكبر ونمو البائعين الذين يركزون على الصين مثل Alibaba بسرعة.

وفي الأسبوع الماضي قدرت شركة الأبحاث eMarketer أن Google ستستحوذ على 30% من السوق في عام 2021 مع زيادة المبيعات بنسبة 18% إلى 117 مليار دولار.

وتحارب Google التحقيقات أو التهم المتعلقة بمكافحة الاحتكار عبر أستراليا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

بالإضافة إلى ذلك، هددت Google بسحب محرك البحث الخاص بها من أستراليا إذا فرضت الدولة قواعد جديدة تتطلب من الشركة التفاوض بشأن المدفوعات العادلة لناشري الأخبار لتضمين محتواها في النتائج.

واستحوذ نشاط الإعلانات في Google ، بما في ذلك YouTube ، على 81% من مبيعات Alphabet القياسية البالغة 56.9 مليار دولار أمريكي في المبيعات الفصلية، والتي ارتفعت بنسبة 23%مقارنة بالعام الماضي.

وبلغت مبيعات السحابة، المستفيدة أيضًا من الوباء، 3.83 مليار دولار، أو 13.1 مليار دولار للعام بأكمله، بزيادة 46% عن 2019.

وقدر المحللون الذين تتبعهم Refinitiv عائدات ربع سنوية قدرها 53.1 مليار دولار ومبيعات Cloud بـ 3.82 مليار دولار.

وقالت Alphabet إنها تتوقع زيادة قدرها 2.1 مليار دولار في نتائج التشغيل في عام 2021 بعد أن أدى تقييم جديد إلى تمديد العمر الإنتاجي لخوادمها ومعدات الشبكات لمدة عام أو أكثر.