شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مزاح إيلون ماسك يثير تدافعًا للاشتراك بتطبيق Clubhouse والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعدت محادثة مفاجئة بين الملياردير التكنولوجي إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لشركة Robinhood ، فلاد تينيف، على الشبكة الاجتماعية الجديدة القائمة على الصوت، Clubhouse، في دفع التطبيق إلى قمة مخططات بدء التشغيل وأثارت تدافعًا للحصول على دعوات للخدمة الحصرية.

وجاء التفاعل بين رائدي الأعمال على المنصة يوم الأحد وسط اهتمام مكثف بالأخبار حول Robinhood، شركة الوساطة عبر الإنترنت التي وقعت في معركة جامحة في سوق الأسهم بين مستثمري التجزئة وصناديق وول ستريت الكبرى.

ويحصل الأعضاء على دعوة عدد محدود من الأصدقاء خلال فترة ما قبل الإطلاق، ونما سوق لهم على منصات مثل Reddit و eBay و كريجزلست.

وفي الصين، تُباع الدعوات في سوق Idle Fish للسلع المستعملة في Alibaba ، على الرغم من أن Clubhouse غير متوفر في متجر تطبيقات Apple في ذلك البلد.

في اليابان ، احتشد المستثمرون والعاملين في مجال التكنولوجيا ووسائل الإعلام بالخدمة.

وقالت شركة تحليلات البيانات Sensor Tower إن هناك حوالي 3.6 مليون عملية تثبيت للتطبيق في جميع أنحاء العالم - متوفرة فقط على iPhone من Apple - مع 1.1 مليون عملية تثبيت في الأيام الستة الماضية.

كان المستثمرون متحمسين للغاية لجزء من الإجراء لدرجة أنهم دفعوا في وقت ما يوم الاثنين الماضي الأسهم في Clubhouse Media Group، وهو سهم غير مرتبط به تمامًا بنسبة 117%.

وشهدت شركة التكنولوجيا الصينية Agora Inc، المدرجة في بورصة ناسداك، ارتفاعًا في أسهمها بنسبة 30% بسبب تقارير إعلامية تفيد بأنها قد تكون شريكًا تقنيًا لـ Clubhouse.

ورفضت أجورا التعليق بينما رفضت المتحدثة باسم Clubhouse التعليق على أسئلة حول شركاء التكنولوجيا.

وقال مصدر مطلع على الأمر إن الجولة الأخيرة من التمويل للشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها في 24 يناير قدر بمليار دولار.

وقاد التمويل أندريسن هورويتز، وهي شركة رائدة في مجال رأس المال الاستثماري في وادي السيليكون.

ووسط هذه الضجة، أثار Clubhouse أيضًا ردود فعل عنيفة من أولئك الذين ينتقدون طبيعة الدردشات المغلقة مثل تلك التي تتم بين Musk و Tenev.

وغردت جيسيكا ليسين ، رئيسة تحرير المنفذ الإخباري التكنولوجي The Information ، بأن مارك أندريسن ، الشريك المؤسس لأندريسن هورويتز ، الذي يدعم أيضًا Robinhood ، منع العديد من المراسلين من الاستماع إلى حديث ماسك.

وجرت المحادثة بين Musk و Tenev في حدث منتظم في Clubhouse يسمى "The Good Time Show".

ولم يرد أندريسن هورويتز على طلب رويترز للتعليق على هذه المسألة.

فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة Clubhouse، بول ديفيدسون، لـ Bloomberg TV يوم الإثنين الماضي، أن مضيفي الحدث يمكنهم اختيار من يُسمح له بالاستماع، مما يؤكد المخاوف بشأن طبيعة التطبيق.

قال أندريسن هورويتز بشكل منفصل في مدونة في يناير إنها تطلق "خاصية إعلامية" جديدة، مما يضيف إلى أنشطتها النشطة بالفعل في مجال البث والمدونات.

ويطمح Clubhouse إلى جعل التطبيق متاحًا على نطاق واسع، ويتوقع فرص العمل في الاشتراكات أو تذاكر الأحداث مثل تلك التي قام Musk بنجمة فيها.

وسيتعين عليها التعامل مع الاعتدال في نوع انتهاكات الموقع، من خطاب الكراهية إلى المضايقات، التي تواجهها منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية.

وتم انتقاد Clubhouse بسبب تقارير عن المضايقات وخطاب الكراهية في غرفه، بعضها خاص وبعضها عام.

وقالت متحدثة باسم التطبيق إنه حظر بالفعل بعض المستخدمين الفرديين من المنصة لانتهاكهم قواعدها لكنها رفضت مشاركة المزيد من التفاصيل.

وقالت الشركة إنها لا تسمح بالعنصرية وخطاب الكراهية والتمييز على أساس الجنس وسوء المعاملة على الشبكة، رغم أنها تقول إنها تسمح بـ "الوقاحة العامة".