شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7 معلومات عن الملياردير صاحب أول رحلة فضاء مدنية لـ SpaceX والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترى الملياردير الأمريكي جاريد إيزاكمان أول رحلة مدنية لشركة SpaceX بملايين الدولارات، والتي تشمل على 4 مقاعد، حيث إنه قرر أخذ ثلاثة أشخاص إلى المدار معه للدوران حول مدار الأرض هذا العام، ولكن من هذا الملياردير وما هي أهدافه خلف هذه المهمة وكيف سيختار شركاء الرحلة، هذا ما نرصده وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

1- جاريد إيزاكمان هو مؤسس Shift4 Payments، وهي شركة معالجة ائتمانية، جمع الثروة من التكنولوجيا والطائرات المقاتلة.

2- يخطط الملياردير للرحلة استكشافية مكونة من أربعة أشخاص على متن مركبة Dragon التابعة لشركة SpaceX في أواخر هذا العام من Launch Complex 39A في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا وستدور حول الأرض، ولم يتم الكشف عن طول الرحلة بعد.

3-- يطلق مهمة الفضاء Inspiration4 على أمل جمع 200 مليون دولار لمستشفى سانت جود للأبحاث، ومقرها في تينيسي، وذلك بوضع حافز لاختيار بعض المقاعد المتبقية في الرحلة الفضائية بجانبه من المشاركين في المبادرة، ونصف تمويل هذه المبادرة يأتي من جيبه الخاص.

4- اختار الملياردير بالفعل عامل رعاية صحية في سانت جود، وأي شخص يتبرع للمستشفى خلال شهر فبراير سيتم إدخاله في سحب عشوائي للمقعد رقم ثلاثة، وسيذهب المقعد الرابع إلى صاحب العمل الذي يستخدم مدفوعات Shift4.

5- قال إيزاكمان: "أريد حقًا أن نعيش في عالم بعد 50 أو 100 عام من الآن حيث يقفز الناس في صواريخهم، وتنتقل على سطح القمر مع طفلها في بدلة الفضاء".

6- على الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي يسافر فيها المدنيون إلى الفضاء، إلا أن الملياردير سيحقق أول مهمة مأهولة بالكامل من جانب الأشخاص العاديين وهي أحدث إعلان خاص بالسفر إلى الفضاء.

7- كان إيزاكمان "مهووسًا بالفضاء" منذ سن الحضانة، وقد ترك المدرسة الثانوية عندما كان في السادسة عشرة من عمره، ثم بدأ نشاطًا تجاريًا في قبو والديه، والذي أصبح بداية Shift4.