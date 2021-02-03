علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: Tencent تواجه دعوى قضائية من شركة ByteDance المالكة لتطبيق TikTok

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد من بلومبرغ عن دعوى قضائية أقيمت من ByteDance المالكة لتطبيق TikTok ضد Tencent، حيث تواجه الأخيرة إتهامات بإختراق قوانين الإحتكار.

أقامت ByteDance دعوى قضائية في الصين مؤخراً وجهت من خلالها لشركة Tencent إتهامات بإختراق قوانين الإحتكار عبر منع مستخدمي WeChat من الوصول إلى محتوى Douyin.

كما أشارت ByteDance في الدعوى القضائية إلى أن Tencent قامت بحجب محتوى Douyin عن مستخدمي WeChat و QQ، حيث يعد تطبيق Douyin نسخة موسعة من تطبيق TikTok والذي يتوفر في السوق الصيني فقط.

وتطالب ByteDance شركة Tencent بدفع غرامة مالية بقيمة 14 مليون دولار، مع إيقاف إجراءات الشركة الإحتكارية، كما أكدت ByteDance لموقع بلومبرغ أنها تهدف بالدعوى القضائية حماية المستخدمين.

يذكر أن ByteDance تواجه منافسيها للمرة الأولى في مكافحة الإحتكار، ولقد جاء هذا القرار بعد إتهامات الإحتكار التي وجهت لشركة Alibaba group من قبل الجهات المختصة في الصين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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