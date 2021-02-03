تكنولوجيا: Tencent تواجه دعوى قضائية من شركة ByteDance المالكة لتطبيق TikTok

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد من بلومبرغ عن دعوى قضائية أقيمت من ByteDance المالكة لتطبيق TikTok ضد Tencent، حيث تواجه الأخيرة إتهامات بإختراق قوانين الإحتكار.

أقامت ByteDance دعوى قضائية في الصين مؤخراً وجهت من خلالها لشركة Tencent إتهامات بإختراق قوانين الإحتكار عبر منع مستخدمي WeChat من الوصول إلى محتوى Douyin.

كما أشارت ByteDance في الدعوى القضائية إلى أن Tencent قامت بحجب محتوى Douyin عن مستخدمي WeChat و QQ، حيث يعد تطبيق Douyin نسخة موسعة من تطبيق TikTok والذي يتوفر في السوق الصيني فقط.

وتطالب ByteDance شركة Tencent بدفع غرامة مالية بقيمة 14 مليون دولار، مع إيقاف إجراءات الشركة الإحتكارية، كما أكدت ByteDance لموقع بلومبرغ أنها تهدف بالدعوى القضائية حماية المستخدمين.

يذكر أن ByteDance تواجه منافسيها للمرة الأولى في مكافحة الإحتكار، ولقد جاء هذا القرار بعد إتهامات الإحتكار التي وجهت لشركة Alibaba group من قبل الجهات المختصة في الصين.

المصدر

اعلان





